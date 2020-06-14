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Punaisen hiehon syntiuhri on esikuva Herrasta Jeesuksesta - Missä oli Jeesuksen oikea ja todellinen ristiinnaulitsemisen paikka?
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415 views • June 14, 2020
Vanhan liiton syntiuhrit olivat esikuvia Herrasta Jeesuksesta. Punaisen hiehon syntiuhrin esikuva opettaa Jeesuksen rististä, hyvän tuoksuisesta uhrista Jumalalle ja Jeesuksen verestä syntien anteeksisaamiseksi. Jeesus ristiinnaulittiin Golgatalla, mutta missä Golgata sijaitsi? Todellinen Golgatan sijaitsemisen paikka avaa meille syvällisen ymmärryksen pelastuksesta ja syntien sovituksesta. Vanhan liiton punaisen hiehon syntiuhri uhrattiin samassa paikassa missä Jeesus ristiinnaulittiin. Esikuvat vanhan liiton syntiuhrista ja täyttymys Jeesuksen veressä toteutui tarkasti esikuvan mukaan aina paikkaa myöten missä punaisen hiehon syntiuhri uhrattiin ja poltettiin.
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