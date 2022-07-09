Ισραηλινά νέα: «Στην ηλικία των 60+ δεν υπάρχει διαφορά να νοσήσετε εάν είστε εμβολιασμένοι ή όχι.

29 09 2021 - Αναφέρουμε ένα σύντομο απόσπασμα από ένα ισραηλινό δελτίο ειδήσεων πριν από μερικές εβδομάδες, στο οποίο σημειώνεται ότι στην ηλικιακή ομάδα των 60 ετών και άνω, το να εμβολιαστεί κανείς ή όχι δεν έχει σχεδόν κανένα όφελος όσον αφορά την πιθανότητα να αρρωστήσει με τον νέο κορονοϊό. Το βίντεο στη συνέχεια απεικονίζει ένα εσωτερικό έγγραφο του CDC που δείχνει ότι, όσον αφορά το στέλεχος Delta, τα μολυσμένα άτομα που έχουν ήδη εμβολιαστεί έχουν το ίδιο ιικό φορτίο με τα μη εμβολιασμένα άτομα, και για αυτό το λόγο αναρωτιέται κανείς γιατί στο Ισραήλ οι εμβολιασμένοι δεν κάνουν την καραντίνα και δεν ελέγχονται μόλις έρθουν σε επαφή με μολυσμένα άτομα. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό πιθανότατα οφείλεται στην επιθυμία της κυβέρνησης να μην μειώσει το κίνητρο για εμβολιασμό σε όσους Ισραηλινούς δεν το έχουν κάνει ακόμη.





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