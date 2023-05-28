Qué podemos hacer nosotros ante la agenda 2030 (Francesc Colet)

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Francesc Colet, activista. Investigador. Grafólogo. Coordinador de Soberanía y Salud en el Grupo de Terrassa. Ha trabajado 25 años en Marketing, Publicidad y Eventos Médicos en la Industria Farmacéutica. Organizador del 1er Congreso Nacional de Estelas Químicas, Medioambiente y Salud, en Barcelona (2016).