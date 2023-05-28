Edición de los últimos 12 minutos con las diapositivas de la conferencia que Francesc Colet, con el título “Los motivos de la 2030”, realizó en Plural-21 el 12 de Enero del 2023.

Parte final de la conferencia: ¿Qué podemos hacer nosotros ante la agenda 2030?





Francesc Colet, activista. Investigador. Grafólogo. Coordinador de Soberanía y Salud en el Grupo de Terrassa. Ha trabajado 25 años en Marketing, Publicidad y Eventos Médicos en la Industria Farmacéutica. Organizador del 1er Congreso Nacional de Estelas Químicas, Medioambiente y Salud, en Barcelona (2016).