Video de Entrenamiento #7 - Preguntas Frecuentes y Cierre



Tabla de Contenido:

Todavía no entiendo la diferencia entre MMS1 y CDS. ¿Podrías volver a explicarlos?

Soy nuevo en MMS1 y CDS. ¿Deberia empezar a tomar cuando me de COVID o caiga enfermo?

¿Dónde puedo comprar las soluciones pre-fabricadas de MMS y ácido activador y CDS?

¿Dónde puedo comprar las materias primas para hacer mi propio MMS al 22.8% y la solución de ácido activador?

¿Qué libros debería leer para aprender más sobre MMS y CDS?

¿El dióxido de cloro cura ... (enfermedad X)?

¿El MMS1 o CDS ingestado por la boca, destruye la flora intestinal?

¿El MMS o CDS dañarán mis implantes metálicos?

¿Cuándo puedo comer si estoy tomando MMS1 o CDS?

¿Qué comidas debo evitar mientras tomo MMS1 o CDS?

¿Qué es una reacción Herxheimer o crisis curativa, y qué hago al respecto?

¿Qué puedo esperar con respecto a estar mejor una vez que empieze a tomar MMS o CDS?

¿Dónde puedo preguntar mas preguntas?