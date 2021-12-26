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Video de Entrenamiento #7 - Preguntas Frecuentes y Cierre
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Video de Entrenamiento #7 - Preguntas Frecuentes y Cierre
Tabla de Contenido:
Todavía no entiendo la diferencia entre MMS1 y CDS. ¿Podrías volver a explicarlos?
Soy nuevo en MMS1 y CDS. ¿Deberia empezar a tomar cuando me de COVID o caiga enfermo?
¿Dónde puedo comprar las soluciones pre-fabricadas de MMS y ácido activador y CDS?
¿Dónde puedo comprar las materias primas para hacer mi propio MMS al 22.8% y la solución de ácido activador?
¿Qué libros debería leer para aprender más sobre MMS y CDS?
¿El dióxido de cloro cura ... (enfermedad X)?
¿El MMS1 o CDS ingestado por la boca, destruye la flora intestinal?
¿El MMS o CDS dañarán mis implantes metálicos?
¿Cuándo puedo comer si estoy tomando MMS1 o CDS?
¿Qué comidas debo evitar mientras tomo MMS1 o CDS?
¿Qué es una reacción Herxheimer o crisis curativa, y qué hago al respecto?
¿Qué puedo esperar con respecto a estar mejor una vez que empieze a tomar MMS o CDS?
¿Dónde puedo preguntar mas preguntas?
Tabla de Contenido:
Todavía no entiendo la diferencia entre MMS1 y CDS. ¿Podrías volver a explicarlos?
Soy nuevo en MMS1 y CDS. ¿Deberia empezar a tomar cuando me de COVID o caiga enfermo?
¿Dónde puedo comprar las soluciones pre-fabricadas de MMS y ácido activador y CDS?
¿Dónde puedo comprar las materias primas para hacer mi propio MMS al 22.8% y la solución de ácido activador?
¿Qué libros debería leer para aprender más sobre MMS y CDS?
¿El dióxido de cloro cura ... (enfermedad X)?
¿El MMS1 o CDS ingestado por la boca, destruye la flora intestinal?
¿El MMS o CDS dañarán mis implantes metálicos?
¿Cuándo puedo comer si estoy tomando MMS1 o CDS?
¿Qué comidas debo evitar mientras tomo MMS1 o CDS?
¿Qué es una reacción Herxheimer o crisis curativa, y qué hago al respecto?
¿Qué puedo esperar con respecto a estar mejor una vez que empieze a tomar MMS o CDS?
¿Dónde puedo preguntar mas preguntas?
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