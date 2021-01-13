Aufbruch gegen die Roten

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„Manches war mir zu Anfang auch nicht verständlich, aber allmählich rang sich bei mir die Überzeugung durch, daß die Nazis Recht hatten. Ich begann, im Gegensatz zu früher, politisch zu denken. In die politische Materie drang ich schnell und gründlich ein. Eine Erkenntnis vor allem war mir sehr wertvoll: Ich mußte jede politische Richtung verstehen lernen, und dabei kam ich dahinter, daß es im roten Lager ebensoviel, vielleicht sogar noch mehr fanatische, opferbereite Idealisten gibt, wie auf der Gegenseite. Hinzu kam weiter die erschütternde Erkenntnis der sozialen Verelendung der arbeitenden Schichten aller Berufe, insbesondere aber der Handarbeiter.“ — Horst Ludwig Wessel, Tagebucheintrag





Nachdem Kommunisten am 14. Januar 1930 einen Mordanschlag auf ihn verübt hatten, wurde Horst Wessel sofort in das Krankenhaus Friedrichshain eingeliefert, verstarb aber dort, inzwischen völlig abgemagert, am 23. Februar 1930 nach beinahe sechswöchigem entsetzlichem Leiden. Der Berliner Gauleiter Joseph Goebbels, der wohl noch einen Rest Hoffnung hegte, schrieb nach dem Attentat auf Wessel in sein Tagebuch:



„Ich habe große Sorge, ob wir ihn durchbekommen.“