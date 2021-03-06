© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
"Новая норма" (The New Normal Documentary by happen.network)
Follow
1
Download MP3
Share
Report
199 views • March 06, 2021
Этот документальный фильм исследует четвертую промышленную революцию и искусственный интеллект (The Fourth Industrial Revolution/AI). Он предлагает важное описание того, что поставлено на карту, и того, как мы можем распознать очень рискованную область, где пересекаются удобство и контроль.
Сейчас начало 2021 года, мир все еще находится в изоляции, а наша экономика находится на грани краха. «Новая норма» (“The new normal”) - это термин, который мы слышим часто, но, честно говоря, мне этот термин не нравится. Мы все стремимся к тому, чтобы вернуться к привычному образу жизни, но теперь у нас есть это новое "нормальное состояние". Сможет ли новая вакцина вернуть нас обратно к нормальной жизни или она станет поворотным моментом в эволюции человечества (с управлением искусственным интеллектом, предлагаемыми новым капитализмом и крайними тираническими законами, продиктованными мировыми элитами)?
Разбирая происхождение титульной фразы - постоянно повторяемой авторитетными фигурами по всему миру с начала 2020 года - фильм "Новая Норма" ("The New Normal") исследует истинные цели блокировок и раздутую пандемическую истерию, окружающую Sars-coV-2, и раскрывает истоки очень реальной и мрачной повестки дня, которая может быть в основе всего этого - Великой перезагрузки (The Great Reset), и то, что 1% человечества должен получить, а оставшиеся 99% вот-вот потеряют.
Видео создано happen.network - https://happen.network/
Сейчас начало 2021 года, мир все еще находится в изоляции, а наша экономика находится на грани краха. «Новая норма» (“The new normal”) - это термин, который мы слышим часто, но, честно говоря, мне этот термин не нравится. Мы все стремимся к тому, чтобы вернуться к привычному образу жизни, но теперь у нас есть это новое "нормальное состояние". Сможет ли новая вакцина вернуть нас обратно к нормальной жизни или она станет поворотным моментом в эволюции человечества (с управлением искусственным интеллектом, предлагаемыми новым капитализмом и крайними тираническими законами, продиктованными мировыми элитами)?
Разбирая происхождение титульной фразы - постоянно повторяемой авторитетными фигурами по всему миру с начала 2020 года - фильм "Новая Норма" ("The New Normal") исследует истинные цели блокировок и раздутую пандемическую истерию, окружающую Sars-coV-2, и раскрывает истоки очень реальной и мрачной повестки дня, которая может быть в основе всего этого - Великой перезагрузки (The Great Reset), и то, что 1% человечества должен получить, а оставшиеся 99% вот-вот потеряют.
Видео создано happen.network - https://happen.network/
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.