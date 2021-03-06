"Новая норма" (The New Normal Documentary by happen.network)

Этот документальный фильм исследует четвертую промышленную революцию и искусственный интеллект (The Fourth Industrial Revolution/AI). Он предлагает важное описание того, что поставлено на карту, и того, как мы можем распознать очень рискованную область, где пересекаются удобство и контроль.

Сейчас начало 2021 года, мир все еще находится в изоляции, а наша экономика находится на грани краха. «Новая норма» (“The new normal”) - это термин, который мы слышим часто, но, честно говоря, мне этот термин не нравится. Мы все стремимся к тому, чтобы вернуться к привычному образу жизни, но теперь у нас есть это новое "нормальное состояние". Сможет ли новая вакцина вернуть нас обратно к нормальной жизни или она станет поворотным моментом в эволюции человечества (с управлением искусственным интеллектом, предлагаемыми новым капитализмом и крайними тираническими законами, продиктованными мировыми элитами)?

Разбирая происхождение титульной фразы - постоянно повторяемой авторитетными фигурами по всему миру с начала 2020 года - фильм "Новая Норма" ("The New Normal") исследует истинные цели блокировок и раздутую пандемическую истерию, окружающую Sars-coV-2, и раскрывает истоки очень реальной и мрачной повестки дня, которая может быть в основе всего этого - Великой перезагрузки (The Great Reset), и то, что 1% человечества должен получить, а оставшиеся 99% вот-вот потеряют.



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