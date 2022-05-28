Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΙΘΗΚΩΝ (MONKEYPOX)

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52 views • May 28, 2022





Αλλά οι υγειονομικοί αξιωματούχοι δεν έχουν ιδέα πού μολύνθηκαν οι άνθρωποι από τον ιό της ευλογιάς των πιθήκων. Και υπάρχει ανησυχία ότι ο ιός μπορεί να εξαπλωθεί μέσω της κοινότητας - μη ανιχνευμένο - και πιθανώς μέσω μιας νέας οδού μετάδοσης.



Η ευλογιά των πιθήκων μπορεί να είναι μια δυσάρεστη ασθένεια. προκαλεί πυρετό, πόνους στο σώμα, μεγεθυσμένους λεμφαδένες και τελικά «ευλογιά» ή επώδυνες, γεμάτες με υγρά φουσκάλες στο πρόσωπο, τα χέρια και τα πόδια. Μια εκδοχή της ευλογιάς των πιθήκων είναι αρκετά θανατηφόρα και σκοτώνει έως και το 10% των ατόμων που έχουν μολυνθεί. Η έκδοση αυτή τη στιγμή στην Αγγλία είναι πιο ήπια. Το ποσοστό θνησιμότητας είναι μικρότερο από 1%. Μια υπόθεση γενικά επιλύεται σε δύο έως τέσσερις εβδομάδες.



Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ:



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Παρακολουθείστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:



1. Στο RUMBLE:

2. Στο BITCHUTE:

3. Στο ODYSEE:

4. Στο BRIGHTEON: Στις 23 Μαΐου σύμφωνα με τις τελευταίες καταμετρήσεις κρουσμάτων, υπήρξε ξέσπασμα της ευλογιάς των πιθήκων στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Πορτογαλία, την Ισπανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το ξέσπασμα είναι μικρό, μέχρι στιγμής περίπου 80 ύποπτα κρούσματα στην Αγγλία, την Ισπανία και τον Καναδά καθώς και την Πορτογαλία, τη Σουηδία, την Ιταλία και τη Γαλλία. Δύο ύποπτα κρούσματα έχουν επίσης αναφερθεί στις ΗΠΑ.Αλλά οι υγειονομικοί αξιωματούχοι δεν έχουν ιδέα πού μολύνθηκαν οι άνθρωποι από τον ιό της ευλογιάς των πιθήκων. Και υπάρχει ανησυχία ότι ο ιός μπορεί να εξαπλωθεί μέσω της κοινότητας - μη ανιχνευμένο - και πιθανώς μέσω μιας νέας οδού μετάδοσης.Η ευλογιά των πιθήκων μπορεί να είναι μια δυσάρεστη ασθένεια. προκαλεί πυρετό, πόνους στο σώμα, μεγεθυσμένους λεμφαδένες και τελικά «ευλογιά» ή επώδυνες, γεμάτες με υγρά φουσκάλες στο πρόσωπο, τα χέρια και τα πόδια. Μια εκδοχή της ευλογιάς των πιθήκων είναι αρκετά θανατηφόρα και σκοτώνει έως και το 10% των ατόμων που έχουν μολυνθεί. Η έκδοση αυτή τη στιγμή στην Αγγλία είναι πιο ήπια. Το ποσοστό θνησιμότητας είναι μικρότερο από 1%. Μια υπόθεση γενικά επιλύεται σε δύο έως τέσσερις εβδομάδες.Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ: https://bit.ly/3t2InE6 -----------------------Παρακολουθείστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:1. Στο RUMBLE: https://rumble.com/c/NIOLAND 2. Στο BITCHUTE: https://www.bitchute.com/channel/nioland/ 3. Στο ODYSEE: https://odysee.com/@NIOLAND 4. Στο BRIGHTEON: https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND Keywords vaccinesmallpoxmonkeypox

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