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NIGHTINGALE HOSPITAL NHS PUPPET SAYS - COME AND GET YOUR JABS WE HAVE NOT INFECTED ENOUGH PEOPLE WITH THE VIRUS YET!
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130 views • December 27, 2021
NIGHTINGALE HOSPITALS - FLORENCE NIGHTINGALE WAS A WARRIOR BRITISH NURSE WHO RECOGNIZED THE DR,S WHO WERE ALL FREEMASONS ADOPTED A FRENCH FREEMASONS PLOT TO DUPE THE PEOPLE - HIS NAME WAS LOUIS PASTEUR - HE WANTED TO IMPLEMENT PROTOCOLS THAT WERE NOT NEEDED AND MADE PEOPLE DIE - AS A NURSE SHE KNEW ONLY TO WELL ON THE FRONT LINE DAY IN DAY OUT - IT IS A COMPLETE PISS TAKE TO PUT THE GOOD NAME OF FLORENCE NIGHTINGALE ON THESE DEATH CAMPS THEY CALL HOSPITALS WASTING HUNDREDS OF MILLIONS TO PUT ON THEATER ONLY TO SELL THEM OF TO THE EU FOR PEANUTS - YOUR CORRUPT POLITICIANS ARE MERE PUPPETS OF BIG CORPS BANKS AND PHARMA STILL PUSHING KILLER JABS FOR SOMETHING THAT WAS LESS THAN A COMMON COLD! - THEY ARE ALL COMPLICIT IN GENOCIDE FOR PROFIT! THEY HATED HER AND HAD HER REMOVED FROM HER JOB FOR TELLING THE TRUTH - THEY JUST VIRTUE SIGNAL AND DO THE COMPLETE OPPOSITE ITS ALL THEATER AND SMOKE AND MIRRORS - WE ARE AWAKE AND WE KNOW! GAME OVER! WE ARE COMING FOR YOU! NUREMBERG 2.0 UNDER COMMON LAW THE LAW OF THE LAND NOT THE SEA! - WE ARE LIVING MEN AND WOMEN NOT A VESSEL LOST AT SEA.
30,000 FOR EVERY DEAD PERSON WHILE NURSES DANCE TO THE DEVILS TUNE IN THE CORRIDORS OF THE EMPTY HOSPITALS IN THE MIDDLE OF A SO CALLED PANDEMIC - PCR FRAUD = CASES NOT DEAD BODYS OR SICK PEOPLE! - THEY ARE ALL CRIMINALS! AND WE THE PEOPLE WILL WILL SEE A NUREMBERG 2.0 AND JUSTICE WILL BE DONE! PCR ARE ALL FRAUDULENT ITS ALL IN THE OPEN! WE THE PEOPLE TAKE BACK THE NARRATIVE AND OUR POWER!
GENOCIDE - NUREMBURG 2.0 CRIMES TO HUMANITY.
MISS MOSSAD MAXWELL - https://www.bitchute.com/video/47iUbhtYbmov/
DR. RICHARD M FLEMING SCIENTIFICALLY EXPLAINS HOW COVID-19 IS A BIO-WEAPON - https://www.brighteon.com/44ebb7e4-bfad-4139-8a6d-1205792f3c55
NHS GP of 12 years speaks out against covid passports and mandates - https://www.brighteon.com/d427ddf6-3d26-48c5-8f5f-693918c536fb
THE UK SUPER FAKERS ARE AT IT AGAIN! MEDICAL FRAUDS AND SHILLS! - CRISIS ACTORS TO CON THE MASSES TO GET A BOOSTER! - HERE WE GO AGAIN CRISIS ACTORS - https://www.brighteon.com/f78b58c0-c94b-495e-8766-73165498c5f8
30,000 FOR EVERY DEAD PERSON WHILE NURSES DANCE TO THE DEVILS TUNE IN THE CORRIDORS OF THE EMPTY HOSPITALS IN THE MIDDLE OF A SO CALLED PANDEMIC - PCR FRAUD = CASES NOT DEAD BODYS OR SICK PEOPLE! - THEY ARE ALL CRIMINALS! AND WE THE PEOPLE WILL WILL SEE A NUREMBERG 2.0 AND JUSTICE WILL BE DONE! PCR ARE ALL FRAUDULENT ITS ALL IN THE OPEN! WE THE PEOPLE TAKE BACK THE NARRATIVE AND OUR POWER!
GENOCIDE - NUREMBURG 2.0 CRIMES TO HUMANITY.
MISS MOSSAD MAXWELL - https://www.bitchute.com/video/47iUbhtYbmov/
DR. RICHARD M FLEMING SCIENTIFICALLY EXPLAINS HOW COVID-19 IS A BIO-WEAPON - https://www.brighteon.com/44ebb7e4-bfad-4139-8a6d-1205792f3c55
NHS GP of 12 years speaks out against covid passports and mandates - https://www.brighteon.com/d427ddf6-3d26-48c5-8f5f-693918c536fb
THE UK SUPER FAKERS ARE AT IT AGAIN! MEDICAL FRAUDS AND SHILLS! - CRISIS ACTORS TO CON THE MASSES TO GET A BOOSTER! - HERE WE GO AGAIN CRISIS ACTORS - https://www.brighteon.com/f78b58c0-c94b-495e-8766-73165498c5f8
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