«Планета Эйн Соф». Поэзия Виктории ПреобРАженской из Поэмы «РАй ЛЮБВИ Моей». #поэзия. Читает Автор

ПЛАНЕТА ЭЙН-СОФ

Есть Планета, Объятая Светом!

Несказанно ПрекРАсна Она!

Самым Высшим Небесным Советом

ОхРАняема, Окружена.

В Ней — Всё Сущее Изначально!

И Вибрации Токов Чисты!

Злато-Белый Наряд Венчальный

Не Скрывает Её КРАСОТы...

Се Планета — Жемчужина Моря,

Имя Ей: РАйский Звёздный Цветок!

Ты Узнаешь Её в Мире Горнем,

Возходя вслед за Ней, на Возток!

В Совершенное Взглядом Проникнешь

И Душой Ощутишь Благодать!

И Познав Её, вновь Возникнешь:

Из Неё, ибо Се — СветоМать!

Се — Возлюбленная Вселенной,

ПРАРАДАтельница твоя!

Она — Вечна и Неизменна,

Ибо: Сумма Воды и Огня!

3.12.1995

(Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС).

____________________________________________

____________________________________________

«Матерь Мира — Это Единство Двух Начал»

Предсказанный Приход Утешительницы, Духа Истины, ТриЕдиной Матери Софии Премудрости, — 1990 Год.

Если и Женское и Мужское Два Начала пребывают в одном Образе, — то это Явление Абсолюта!

Кто осознает это, тот примет Помощь. И будет подготовлен к Грядущему Преображению, предсказанному Переходу в Эру Света.

Остальные, как лишившие себя защиты, безверные, будут насильственно «помечены» силами зла, уколоты будто «вакцинами», чипами, их души окажутся порабощены. Возможность эволюции их душ и сознании будет утрачена для Вселенной.

Сейчас необходимо быть внимательными, это время разделения добра и зла. Все делают свой выбор.

Да очистится скорее планета!

Да будет Свет! Любовь! Добро!





(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской)

