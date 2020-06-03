The Brussels Business, qui dirige l'UE ? - Matthieu Lietaert & Friedrich Moser - 2012

Au début des années 90, deux jeunes hommes découvrent l'énorme influence du lobbying à Bruxelles.



L'un des deux en devient le principal observateur, l'autre un grand lobbyiste commercial, représentant 50% de l'économie européenne - banques, assurances, télécoms, opérateurs touristiques et de nombreuses fédérations d'affaires.



En suivant les investigations de l'un et la carrière de l'autre, le film nous emmène dans les coulisses du pouvoir de la plus grande économie mondiale: l'Union Européenne.



Sous la forme d'un docu-thriller, The Brussels business essaie de répondre à la question que des millions d'Européens se posent: qui dirige l'Union Européenne?