BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

02 Mantra 108 Transformação
Runenkraftraunen
Runenkraftraunen
1 follower
Follow
0
Download MP3
Share
Report
5 views • August 31, 2023

Mantra 108 Transformação: Reconciliação - Confiança primordial - Criatividade

ᛃ ᛟ

Eu transformo completamente a raiva e a dor em amor e reconciliação

Eu transformo completamente o medo e o desespero em coragem e confiança primordial

Eu transformo completamente a tristeza e a exaustão em alegria e criatividade

ᛃ ᛟ

ᛃ (Jera) e ᛟ (Ottawa) servem como runas protetoras para assegurar esse mantra energeticamente. ᛃ (Jera) significa ciclos de longo prazo. Na vida, há momentos de descanso, semeadura, cultivo e colheita.

ᛟ (Othala) simboliza a cerca ao redor de sua casa e, portanto, a proteção dela. ᛟ (Othala) representa, por um lado, o patrimônio material da sua família (casa, fazenda, terra) e, por outro, o patrimônio espiritual dos seus antepassados (tradições, valores, crenças). Essas raízes espirituais lhe dão força, apoio e coragem.

Como a runa ᛃ (Jera) nos mostra, você só pode colher quando tiver semeado primeiro. Portanto, só há paz interior quando você cura sua dor e se dedica ao amor e à reconciliação. Você só consegue coragem e confiança primordial quando supera o medo e o desespero. Só é possível superar a tristeza e a exaustão quando você entra na alegria e toma consciência de seu poder criativo.

É importante no processo de perdão que perdoemos a nós mesmos, especialmente o fato de não podermos ou não termos conseguido proteger a nós mesmos e aos nossos entes queridos suficientemente. Perdoar a nós mesmos por nossa própria impotência é um passo importante para curar a raiva associada contra nós mesmos.

Passamos muito tempo em nossas vidas, consciente ou principalmente inconscientemente, nos programando negativamente ou reforçando a programação negativa inculcada em nós pela escola, universidade e pela mídia. Portanto, só há uma forma de transformação. Interromper a antiga programação negativa e substituí-la por uma nova programação positiva, com propósito e que afirme a vida.

Um remédio para isso são os mantras, que repetimos inúmeras vezes para fixá-los em nosso subconsciente. Se você agora argumenta que não tem tempo para recitar esse mantra todos os dias, então pergunte a si mesmo quanto tempo por dia você gasta se banhando em raiva, frustração e dor e repetindo constantemente os pensamentos destrutivos associados como um mantra.

108 simboliza os 108 nomes (aspectos) de Deus. 108 = 12 (perfeição, unidade, plenitude) x 9 (trindade tripla, conclusão, cura).

Um reforço especial da programação do subconsciente são os últimos pensamentos antes de adormecer. Por exemplo, você pode recitar seu mantra até adormecer ou ouvir esse mantra enquanto adormece.

Mais uma vez, agradeço a Ygi, do canal de telegramas Ygdasoul, pela inspiração para o mantra 108 em um de seus memos de voz.

Por favor, inscreva-se também em meus outros canais:

Rumble: https://rumble.com/user/Runenkraftraunen

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCpxoIRurqsK8mvo2lg33Zhw/videos

Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/runenkraftraunen

Telegram: https://t.me/Runenkraftraunen


Se você gostaria de apoiar minha devoção às runas, música e meditações:


Paypal: paypal.me/pyrluc


ou


Titular da conta: Markus Becker IBAN: BE33 9670 6273 7946 Código do banco: TRWIBEB1XXX Wise Europe SA


Muito obrigado!


Keywords
mantrareconciliacaoconfianca primordialcriatividade
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
British media blames Muslims for wasting water during wudu, hiding the fact that AI data centers are the real problem

British media blames Muslims for wasting water during wudu, hiding the fact that AI data centers are the real problem

Lance D Johnson
U.S. Extends Middle East Troop Deployments Into 2027 as Iran War Drags On

U.S. Extends Middle East Troop Deployments Into 2027 as Iran War Drags On

Belle Carter
FBI Investigates Reported Sale of Millions of Driver&#8217;s Licenses on Dark Web

FBI Investigates Reported Sale of Millions of Driver’s Licenses on Dark Web

Douglas Harrington
DOJ: States Must Share Immigrant Data With DHS or Risk Losing Federal Funds

DOJ: States Must Share Immigrant Data With DHS or Risk Losing Federal Funds

Douglas Harrington
ID Verification Breach Exposes Millions of Sensitive Identity Documents

ID Verification Breach Exposes Millions of Sensitive Identity Documents

Edison Reed
Power Outages and Home Medical Equipment: Planning for Extended Disruptions

Power Outages and Home Medical Equipment: Planning for Extended Disruptions

Iva Greene
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy