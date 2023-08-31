02 Mantra 108 Transformação

Mantra 108 Transformação: Reconciliação - Confiança primordial - Criatividade

ᛃ ᛟ

Eu transformo completamente a raiva e a dor em amor e reconciliação

Eu transformo completamente o medo e o desespero em coragem e confiança primordial

Eu transformo completamente a tristeza e a exaustão em alegria e criatividade

ᛃ ᛟ

ᛃ (Jera) e ᛟ (Ottawa) servem como runas protetoras para assegurar esse mantra energeticamente. ᛃ (Jera) significa ciclos de longo prazo. Na vida, há momentos de descanso, semeadura, cultivo e colheita.

ᛟ (Othala) simboliza a cerca ao redor de sua casa e, portanto, a proteção dela. ᛟ (Othala) representa, por um lado, o patrimônio material da sua família (casa, fazenda, terra) e, por outro, o patrimônio espiritual dos seus antepassados (tradições, valores, crenças). Essas raízes espirituais lhe dão força, apoio e coragem.

Como a runa ᛃ (Jera) nos mostra, você só pode colher quando tiver semeado primeiro. Portanto, só há paz interior quando você cura sua dor e se dedica ao amor e à reconciliação. Você só consegue coragem e confiança primordial quando supera o medo e o desespero. Só é possível superar a tristeza e a exaustão quando você entra na alegria e toma consciência de seu poder criativo.

É importante no processo de perdão que perdoemos a nós mesmos, especialmente o fato de não podermos ou não termos conseguido proteger a nós mesmos e aos nossos entes queridos suficientemente. Perdoar a nós mesmos por nossa própria impotência é um passo importante para curar a raiva associada contra nós mesmos.

Passamos muito tempo em nossas vidas, consciente ou principalmente inconscientemente, nos programando negativamente ou reforçando a programação negativa inculcada em nós pela escola, universidade e pela mídia. Portanto, só há uma forma de transformação. Interromper a antiga programação negativa e substituí-la por uma nova programação positiva, com propósito e que afirme a vida.

Um remédio para isso são os mantras, que repetimos inúmeras vezes para fixá-los em nosso subconsciente. Se você agora argumenta que não tem tempo para recitar esse mantra todos os dias, então pergunte a si mesmo quanto tempo por dia você gasta se banhando em raiva, frustração e dor e repetindo constantemente os pensamentos destrutivos associados como um mantra.

108 simboliza os 108 nomes (aspectos) de Deus. 108 = 12 (perfeição, unidade, plenitude) x 9 (trindade tripla, conclusão, cura).

Um reforço especial da programação do subconsciente são os últimos pensamentos antes de adormecer. Por exemplo, você pode recitar seu mantra até adormecer ou ouvir esse mantra enquanto adormece.

Mais uma vez, agradeço a Ygi, do canal de telegramas Ygdasoul, pela inspiração para o mantra 108 em um de seus memos de voz.

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