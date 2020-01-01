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Video 12/12 Efficacia, VAERS, Libero Arbitrio
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Il Padrino dei Vaccini: la deposizione di Stanley Plotkin
00:04:38 Mr. SIRI chiede circa i campioni umami testati prima del 1959; il testimone risponde che non ne conosce l'esistenza
00:08:03 Articolo intitolato Vaccinazione con ceppo CHAT di Virus Attenuato della Poliomielite, che mostra che esistevano dei campioni di vaccino anti polio usati nel Congo Belga e periodicamente inviati al Wistar Institute
00:11:40 Affermazione della FDA del 2014 "Sebbene gli individui immunizzati con il vaccino acellulare possono essere protetti dalle malattie, costoro possono ancora prendere l'infezione senza ammalarsi e possono diffondere l'infezione", Studio Warfel
00:14:14 Il testimone ammette che una grande porzione della popolazione adulta non è immune alla pertosse
00:16:33 Il testimone afferma che le persone immondepresse potrebbero rifiutare la vaccinazione
00:16:59 Il testimone afferma che in genere, gli adulti possono prendere decisioni su se vaccinarsi o meno, ma non per i loro figli a causa di ragioni di salute pubblica
00:17:42 Il testimone si corregge, specificando che se una persona lavora nelle categorie sanitarie, dovrebbe vaccinarsi necessariamente
00:17:59 Discussione sul poliovirus e i vaccini associati negli USA; non si è verificato un solo caso dal 1979 negli USA
00:18:40 Il testimone afferma che le persone che ricevono il vaccino inattivato anti polio, utilizzato negli USA, potrebbero ancora infettarsi col virus selvaggio senza ammalarsi, ma diffondendo l'infezione
00:20:47 Mr. SIRI domanda se l'immunità da vaccino IPV nell'infanzia duri per sempre, il tstimone risponde che lui pensa di si, ma che non puù confermarlo
00:21:16 Mr.SIRI domanda se dopo 30 anni la gente vaccinata sarà ancora immune; il testimone risponde che non è sicuro a riguardo
00:22:20 Mr. SIRI domanda sull'immunità ed efficacia del vaccino anti orecchioni subito dopo la vaccinazione; il testimone dice che è alta, ma che diminuisce col tempo
00:23:29 Mr. SIRI domanda sull'immunità del vaccino anti rosolia; stessa risposta dal testimone
00:25:17 Mr. SIRI domanda se sia importante fare il vaccino antitetanico, introdotto negli USA verso la fine degli anni '40, quando c'erano soltanto quattro casi su un milione di persone, nessun decesso, come afferma il CDC nel Pink Book
00:26:25 Mr. SIRI domanda se il numero di reazioni avverse gravi causate dall'antitetanica sia conosciuto; il testimone risponde che lui non pensa che il vaccino causi reazioni gravi
00:27:11 Mr. SIRI introduce il VAERS (Vaccine Adverse Events Reporting System) finanziato dalla FDA e dal CDC
00:27:45 Documento 46, una stampa di tutti i dati VAERS riguardanti tutte le reazioni avverse segnalate negli ultimi dieci anni dopo l'antitetanica, 985 decessi segnalati negli ultimi dieci anni (98 l'anno ca.) e 23981 entrate al pronto soccorso e visite ordinarie a seguito del vaccino antitetanico negli ultimi dieci anni e 1256 handicap permanenti (125 l'anno)
00:36:51 Mr. SIRI sottolinea che questo studio dice che meno dell'1% delle reazioni avverse sono segnalate
00:37:09 Mr. SIRI indica esserci numerosi report governativi con stime simili per i VAERS
00:38:16 Calcolo ipotetico di un 1% pieno di seganalazioni di reazioni che darebbe 98000 decessi associati a un vaccino
00:43:35 Mr. SIRI sottolinea che il Vaccine Safety Datalink non è accessibile ai ricercatori indipendenti
00:04:38 Mr. SIRI chiede circa i campioni umami testati prima del 1959; il testimone risponde che non ne conosce l'esistenza
00:08:03 Articolo intitolato Vaccinazione con ceppo CHAT di Virus Attenuato della Poliomielite, che mostra che esistevano dei campioni di vaccino anti polio usati nel Congo Belga e periodicamente inviati al Wistar Institute
00:11:40 Affermazione della FDA del 2014 "Sebbene gli individui immunizzati con il vaccino acellulare possono essere protetti dalle malattie, costoro possono ancora prendere l'infezione senza ammalarsi e possono diffondere l'infezione", Studio Warfel
00:14:14 Il testimone ammette che una grande porzione della popolazione adulta non è immune alla pertosse
00:16:33 Il testimone afferma che le persone immondepresse potrebbero rifiutare la vaccinazione
00:16:59 Il testimone afferma che in genere, gli adulti possono prendere decisioni su se vaccinarsi o meno, ma non per i loro figli a causa di ragioni di salute pubblica
00:17:42 Il testimone si corregge, specificando che se una persona lavora nelle categorie sanitarie, dovrebbe vaccinarsi necessariamente
00:17:59 Discussione sul poliovirus e i vaccini associati negli USA; non si è verificato un solo caso dal 1979 negli USA
00:18:40 Il testimone afferma che le persone che ricevono il vaccino inattivato anti polio, utilizzato negli USA, potrebbero ancora infettarsi col virus selvaggio senza ammalarsi, ma diffondendo l'infezione
00:20:47 Mr. SIRI domanda se l'immunità da vaccino IPV nell'infanzia duri per sempre, il tstimone risponde che lui pensa di si, ma che non puù confermarlo
00:21:16 Mr.SIRI domanda se dopo 30 anni la gente vaccinata sarà ancora immune; il testimone risponde che non è sicuro a riguardo
00:22:20 Mr. SIRI domanda sull'immunità ed efficacia del vaccino anti orecchioni subito dopo la vaccinazione; il testimone dice che è alta, ma che diminuisce col tempo
00:23:29 Mr. SIRI domanda sull'immunità del vaccino anti rosolia; stessa risposta dal testimone
00:25:17 Mr. SIRI domanda se sia importante fare il vaccino antitetanico, introdotto negli USA verso la fine degli anni '40, quando c'erano soltanto quattro casi su un milione di persone, nessun decesso, come afferma il CDC nel Pink Book
00:26:25 Mr. SIRI domanda se il numero di reazioni avverse gravi causate dall'antitetanica sia conosciuto; il testimone risponde che lui non pensa che il vaccino causi reazioni gravi
00:27:11 Mr. SIRI introduce il VAERS (Vaccine Adverse Events Reporting System) finanziato dalla FDA e dal CDC
00:27:45 Documento 46, una stampa di tutti i dati VAERS riguardanti tutte le reazioni avverse segnalate negli ultimi dieci anni dopo l'antitetanica, 985 decessi segnalati negli ultimi dieci anni (98 l'anno ca.) e 23981 entrate al pronto soccorso e visite ordinarie a seguito del vaccino antitetanico negli ultimi dieci anni e 1256 handicap permanenti (125 l'anno)
00:36:51 Mr. SIRI sottolinea che questo studio dice che meno dell'1% delle reazioni avverse sono segnalate
00:37:09 Mr. SIRI indica esserci numerosi report governativi con stime simili per i VAERS
00:38:16 Calcolo ipotetico di un 1% pieno di seganalazioni di reazioni che darebbe 98000 decessi associati a un vaccino
00:43:35 Mr. SIRI sottolinea che il Vaccine Safety Datalink non è accessibile ai ricercatori indipendenti
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