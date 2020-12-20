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Luna sanjuanera - GuitarraVallenata Puntera - Los Hermanos Zuleta
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8 views • December 20, 2020
Tema: Luna Sanjuanera
Autor: Roberto Calderón
A continuación compartiré con todos ustedes este tema hermoso, clasico del Vallenato. Interpretaré la entrada de la canción con un punteo bien sencillo que pienso que tanto estudiantes principiantes como intermedios pueden aprenderse sin inconvenientes.
La transcripción de acordes en formato PDF se encuentra en la página oficial.
🔗 Listas automáticas:
☑ GuitarraVallenata Acompañante
https://www.brighteon.com/watch?playlistId=c08ec328-689c-41e1-be0f-794c2fe5ee6c
☑ Técnicas para acompañar:
https://www.brighteon.com/watch?playlistId=5e069ea7-023a-4f93-a7f8-ff6dd8cb3c7f
☑ Rasgueos Vallenatos para tocar con guitarra (Compilados)
https://www.brighteon.com/a211a718-b6b0-4c1d-a6bb-b4d8086f52a3
📨 Contacto: [email protected]
🏡 Sitio oficial: https://guitarravallenata.org
👣 Pasos a seguir para mostrar aprecio a mi contenido:
👁 viendo mis vídeos de principio a fin
📣 dejando tu comentario;
👉 dejandome saber porqué gustó/disgustó;
🗣 y compartiéndolo con tus redes sociales.
#GuitarraVallenata #Vallenato #Valledupar #Guacharaca #Colombia
Autor: Roberto Calderón
A continuación compartiré con todos ustedes este tema hermoso, clasico del Vallenato. Interpretaré la entrada de la canción con un punteo bien sencillo que pienso que tanto estudiantes principiantes como intermedios pueden aprenderse sin inconvenientes.
La transcripción de acordes en formato PDF se encuentra en la página oficial.
🔗 Listas automáticas:
☑ GuitarraVallenata Acompañante
https://www.brighteon.com/watch?playlistId=c08ec328-689c-41e1-be0f-794c2fe5ee6c
☑ Técnicas para acompañar:
https://www.brighteon.com/watch?playlistId=5e069ea7-023a-4f93-a7f8-ff6dd8cb3c7f
☑ Rasgueos Vallenatos para tocar con guitarra (Compilados)
https://www.brighteon.com/a211a718-b6b0-4c1d-a6bb-b4d8086f52a3
📨 Contacto: [email protected]
🏡 Sitio oficial: https://guitarravallenata.org
👣 Pasos a seguir para mostrar aprecio a mi contenido:
👁 viendo mis vídeos de principio a fin
📣 dejando tu comentario;
👉 dejandome saber porqué gustó/disgustó;
🗣 y compartiéndolo con tus redes sociales.
#GuitarraVallenata #Vallenato #Valledupar #Guacharaca #Colombia
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