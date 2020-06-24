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Le remaniement ministériel "surprise" de François Legault qui envoie Christian Dubé à la santé
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5 views • June 24, 2020
Un "live" tout en douceur, en ce mardi 23 juin 2020 qui commence. Lorsque je réalise mon vidéo la nuit, il y a comme une énergie différente. J'ai l'impression de vous sentir un peu comme pendant le jour mais en quelque sorte, plus proches.
Alors voilà, c'est mon petit "live" d'après minuit ; )
Aujourd'hui, je vous parle du remaniement ministériel qui envoie Christian Dubé à la Santé et Sonia Lebel au Conseil du trésor alors c'est elle qui tentera de vendre le PL61 à l'automne 2020:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1390
Et que dire des 4 milliards de dollars mis de côté pour une hypothétique 2e vague... que penser de ça?
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1391
J'ai mentionné ce qu'Aline Lafond a dénoncé à propos des "claims" dans la vallée du St-Laurent par Questerre:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1324
Et aussi, le projet de Conseil législatif d'Aline Lafond est ici:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1286
J'ai aussi parlé des Black Lives Matter, des Antifas et de Georges Soros qui finance les BLM à coup de dizaines de millions... et plus! Tout ça au travers de sa Open Society où il affiche fièrement Justin Trudeau, en tant que "Global Citizen".
Bill Gates s'est aussi invité dans la discussion avec les 790M$ que Justin Trudeau a donné à sa fondation et les 600M$ qu'il a ensuite donné à son GAVI (une autre "créature" pro-vaccins) pendant que des Canadiens vivent de la détresse financière.
= = = -- -- -- = = =
Si vous aimeriez m'encourager avec un don, c'est ici:
PayPal: https://www.paypal.me/logixca
DonorBox: https://donorbox.org/claude-gelinas
Par courriel, pour Interac: [email protected]
Ensemble, on éveille les gens à un angle de l'information qui indispose les "grands médias", soyez le changement que vous voulez, en ce monde!
Alors voilà, c'est mon petit "live" d'après minuit ; )
Aujourd'hui, je vous parle du remaniement ministériel qui envoie Christian Dubé à la Santé et Sonia Lebel au Conseil du trésor alors c'est elle qui tentera de vendre le PL61 à l'automne 2020:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1390
Et que dire des 4 milliards de dollars mis de côté pour une hypothétique 2e vague... que penser de ça?
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J'ai mentionné ce qu'Aline Lafond a dénoncé à propos des "claims" dans la vallée du St-Laurent par Questerre:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1324
Et aussi, le projet de Conseil législatif d'Aline Lafond est ici:
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J'ai aussi parlé des Black Lives Matter, des Antifas et de Georges Soros qui finance les BLM à coup de dizaines de millions... et plus! Tout ça au travers de sa Open Society où il affiche fièrement Justin Trudeau, en tant que "Global Citizen".
Bill Gates s'est aussi invité dans la discussion avec les 790M$ que Justin Trudeau a donné à sa fondation et les 600M$ qu'il a ensuite donné à son GAVI (une autre "créature" pro-vaccins) pendant que des Canadiens vivent de la détresse financière.
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