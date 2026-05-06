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THE LIGHT OF TRUTH
BY ARCHANGEL MICHAEL
SACRED SPIRIT 2-TRACK 8
LET'S MAKE LOVE AND SLEEP ALL DAY
LET'S PRAISE GOD THEN SLEEP ALL DAY
LET'S MAKE LOVE AND SLEEP ALL DAY
LET'S PRAISE GOD THEN SLEEP ALL DAY
MY HEART HAS BEEN TOLD THAT I MUST BE BOLD
AND SERVE ALL MY FRIENDS TO LOVE NEVER-ENDINGLY
I'M MADE TO BE FREE....TO FREE ALL IN NEED
WHO WISH SELFLESSLY LIKE I AM IN NEED
CHORUS
MAY LOVE FLY BY YOUR HEART
MAY LOVE DESCEND ON YOU
MAY LOVE'S LIGHT LAST
MAY ALL YOU DO
GIFT LOVE TO ALL WHO ARE YOUR FRIENDS
MAY YOU FIND THE LIGHT OF TRUTH
THE TRUTH THAT FEELS SO RIGHT
TRANSENDS ALL FEAR, IT'S LOVE YOU SEE
THAT SERVES LOVE'S NEED ETERNALLY
MY HEART HAS THE NEED
TO SERVE SELFLESSLY
I AM THAT I AM
AND I AM IN LOVE WITH ALL OF YOU
THOSE WHO LOVE REGARDLESS OF WHO
YOU SEE WE'RE ALL MADE TO SERVE LOVE'S PARADE
MAY LOVE FLY BY YOUR HEART
MAY LOVE DESCEND ON YOU
MAY LOVE'S LIGHT LAST
MAY ALL YOU DO
GIFT LOVE TO ALL WHO ARE YOUR FRIENDS
BREAK
LET'S MAKE LOVE AND SLEEP ALL DAY
LET'S PRAISE GOD THEN SLEEP ALL DAY
LET'S MAKE LOVE AND SLEEP ALL DAY
LET'S PRAISE GOD THEN SLEEP ALL DAY
MAY LOVE FLY BY YOUR HEART
MAY LOVE DESCEND ON YOU
MAY LOVE'S LIGHT LAST
MAY ALL YOU DO
GIFT LOVE TO ALL WHO ARE YOUR FRIENDS
MAY YOU FIND THE LIGHT OF TRUTH
THE TRUTH THAT FEELS SO RIGHT
TRANSENDS ALL FEAR IT'S LOVE YOU SEE
THAT SERVES GOD'S NEED ETERNALLY
THE LIGHT OF TRUTH
BY ARCHANGEL MICHAEL
SACRED SPIRIT 2-TRACK 8
LET'S MAKE LOVE AND SLEEP ALL DAY
LET'S PRAISE GOD THEN SLEEP ALL DAY
LET'S MAKE LOVE AND SLEEP ALL DAY
LET'S PRAISE GOD THEN SLEEP ALL DAY
MY HEART HAS BEEN TOLD THAT I MUST BE BOLD
AND SERVE ALL MY FRIENDS TO LOVE NEVER-ENDINGLY
I'M MADE TO BE FREE....TO FREE ALL IN NEED
WHO WISH SELFLESSLY LIKE I AM IN NEED
CHORUS
MAY LOVE FLY BY YOUR HEART
MAY LOVE DESCEND ON YOU
MAY LOVE'S LIGHT LAST
MAY ALL YOU DO
GIFT LOVE TO ALL WHO ARE YOUR FRIENDS
MAY YOU FIND THE LIGHT OF TRUTH
THE TRUTH THAT FEELS SO RIGHT
TRANSENDS ALL FEAR, IT'S LOVE YOU SEE
THAT SERVES LOVE'S NEED ETERNALLY
MY HEART HAS THE NEED
TO SERVE SELFLESSLY
I AM THAT I AM
AND I AM IN LOVE WITH ALL OF YOU
THOSE WHO LOVE REGARDLESS OF WHO
YOU SEE WE'RE ALL MADE TO SERVE LOVE'S PARADE
MAY LOVE FLY BY YOUR HEART
MAY LOVE DESCEND ON YOU
MAY LOVE'S LIGHT LAST
MAY ALL YOU DO
GIFT LOVE TO ALL WHO ARE YOUR FRIENDS
BREAK
LET'S MAKE LOVE AND SLEEP ALL DAY
LET'S PRAISE GOD THEN SLEEP ALL DAY
LET'S MAKE LOVE AND SLEEP ALL DAY
LET'S PRAISE GOD THEN SLEEP ALL DAY
MAY LOVE FLY BY YOUR HEART
MAY LOVE DESCEND ON YOU
MAY LOVE'S LIGHT LAST
MAY ALL YOU DO
GIFT LOVE TO ALL WHO ARE YOUR FRIENDS
MAY YOU FIND THE LIGHT OF TRUTH
THE TRUTH THAT FEELS SO RIGHT
TRANSENDS ALL FEAR IT'S LOVE YOU SEE
THAT SERVES GOD'S NEED ETERNALLY