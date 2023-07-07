Die Mär vom eigenen Lebensentwurf

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Wieviel schreiben wir unserem eigenen Willen und unserer Kraft zu? Und vergessen dabei, dass nur Gott alle Erfolge und alles Gelingen gibt. Soweit sie in Seinem Plan stehen! Und natürlich das Leben, wie auch sonst alles. Der eigene "Lebensentwurf" - eine sinnleere Selbsttäuschung, eine Schimäre...