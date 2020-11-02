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TACTICS: [ Shooting with GPNVG-18 Panoramic Night Vision Lucas Botkin covers the ins and outs of the infamous GPNVG-18 goggles ] CIVIL WAR WILL NOT BE A DAY WAR
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WE HAVE SEEN THE RIOTERS BURNING CITIES, AND TOWNS. BLM, ANTIFA, ATTACKING AT NIGHT
TRUMPs WARPSPEED NAZI SS SOLDIERS AND CONTRACTORS ARE THREATENING TO PLUNGE NANO METAL PARTICLES, MERCURY, ALUMINUM, CANCER CAUSING AGENTS, AND NANO TRACKING INTO AMERICANS BODIES
THREATS LIKE THIS ARE FOUGHT WITH LEAD. CONGRESS MEMBERS AND SENATORS HAVE FAILED THE U.S. CITIZEN.
THE PENTAGON AND TRUMP ARE GOING TO GET A LESSON THAT NDAA AND EXECUTIVE ORDERS DOES NOT ALLOW THEM TO VIOLATE THE U.S. CONSTITUTION; THE NUREMBERG CODE; THE GENEVA CONVENTION; AND PATRIOTS WILL HAVE DO DECIDE WHEN, WHERE, AND HOW TO COMBAT THESE THREATS OF TYRANNY AGAINST U.S. CITIZENS.
PATRIOTS, TRAIN YOUR CHILDREN, TRAIN YOUR GRAND PARENTS, TRAIN YOUR MOTHERS AND FATHERS; TRAIN YOUR AUNTS, UNCLES, SONS AND DAUGHTERS THAT THE ONLY WAY TO COMBAT TYRANTS THAT WANT TO USE FRANKENSTEIN MRNA - MESSENGER RNA TO ALTER YOUR FAMILIES DNA IS TO USE LEAD UNTIL SUCH TIME THAT THE TYRANTS HAVE BEEN ELIMINATED AS A THREAT.
THIS IS FOR EDUCATIONAL PURPOSES. THINK HOW THE FBI WOULD HAVE BEEN SHUT DOWN KILLING CHILDREN IN RUBY RIDGE OR WACO. EVEN THE FIGHT.
TRUMPs WARPSPEED NAZI SS SOLDIERS AND CONTRACTORS ARE THREATENING TO PLUNGE NANO METAL PARTICLES, MERCURY, ALUMINUM, CANCER CAUSING AGENTS, AND NANO TRACKING INTO AMERICANS BODIES
THREATS LIKE THIS ARE FOUGHT WITH LEAD. CONGRESS MEMBERS AND SENATORS HAVE FAILED THE U.S. CITIZEN.
THE PENTAGON AND TRUMP ARE GOING TO GET A LESSON THAT NDAA AND EXECUTIVE ORDERS DOES NOT ALLOW THEM TO VIOLATE THE U.S. CONSTITUTION; THE NUREMBERG CODE; THE GENEVA CONVENTION; AND PATRIOTS WILL HAVE DO DECIDE WHEN, WHERE, AND HOW TO COMBAT THESE THREATS OF TYRANNY AGAINST U.S. CITIZENS.
PATRIOTS, TRAIN YOUR CHILDREN, TRAIN YOUR GRAND PARENTS, TRAIN YOUR MOTHERS AND FATHERS; TRAIN YOUR AUNTS, UNCLES, SONS AND DAUGHTERS THAT THE ONLY WAY TO COMBAT TYRANTS THAT WANT TO USE FRANKENSTEIN MRNA - MESSENGER RNA TO ALTER YOUR FAMILIES DNA IS TO USE LEAD UNTIL SUCH TIME THAT THE TYRANTS HAVE BEEN ELIMINATED AS A THREAT.
THIS IS FOR EDUCATIONAL PURPOSES. THINK HOW THE FBI WOULD HAVE BEEN SHUT DOWN KILLING CHILDREN IN RUBY RIDGE OR WACO. EVEN THE FIGHT.
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