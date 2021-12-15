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Les Sentiers du Réel – Les grandes et bonnes causes du CAUSE TOUJOURS !! – Marc Gray
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49 views • December 15, 2021
Les Sentiers du Réel – Les grandes et bonnes causes du CAUSE TOUJOURS !! – Marc Gray
Quand on est à la fois les créateurs des « grandes et bonnes causes » collectives et pseudo « humanitaires » et les « pro-poseurs » de fausses bonnes solutions, pourquoi s’en priver, pour en tirer parti, quand on n’a aucune conscience ni la moindre empathie, que du cynisme et du mépris pour la vie d’autrui?
Évidemment, vous n’y croyez pas pour la plupart d’entre vous, qui pensez qu’aucun collectif pyramidal, aucune force machiavélique n’orienterait, ne planifierait notre réalité pour la rendre assez dramatique pour se nourrir de nos émotions, tout en nous donnant bonne conscience, et du même coup nous opposerait les uns aux autres au nom de….. leurs « bonnes » causes factices préfabriquées, et pourtant bien réelles et sources de souffrance récurrentes!
C’est le même principe pourtant que tous les prétextes erronés pour toutes les guerres et conflits futiles et aussi inutiles que meurtriers, dont les mêmes lobbies, décideurs et financiers soutiennent les 2 camps, pour en tirer parti !
https://freedomufos.com/documents-complementaires/les-grandes-et-bonnes-causes-du-cause-toujours/
https://freedomufos.com/interviews-marc-gr
https://freedomufos.com/interviews-marc-gray/les-sentiers-du-reel/
Quand on est à la fois les créateurs des « grandes et bonnes causes » collectives et pseudo « humanitaires » et les « pro-poseurs » de fausses bonnes solutions, pourquoi s’en priver, pour en tirer parti, quand on n’a aucune conscience ni la moindre empathie, que du cynisme et du mépris pour la vie d’autrui?
Évidemment, vous n’y croyez pas pour la plupart d’entre vous, qui pensez qu’aucun collectif pyramidal, aucune force machiavélique n’orienterait, ne planifierait notre réalité pour la rendre assez dramatique pour se nourrir de nos émotions, tout en nous donnant bonne conscience, et du même coup nous opposerait les uns aux autres au nom de….. leurs « bonnes » causes factices préfabriquées, et pourtant bien réelles et sources de souffrance récurrentes!
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