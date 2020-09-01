Armonia Energy® - Μετακομίσεις Αποθηκεύσεις

Μετακομίσεις - ΑποθηκεύσειςH Armonia Energy ως "self storage company" εταιρεία, δραστηριοποιείται στη παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και αυτοτελών χώρων αποθήκευσης.Η εταιρεία ακόμη, παρέχει μεγάλη γκάμα απο προϊόντα υπέρυθρης θέρμανσης και φίλτρανσης νερού.Μετακομίσεις Armonia EnergyΠροσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για την μετακόμιση και συσκευασία του οικιακού ή επαγγελματικού εξοπλισμού των πελατών μας.Η από το 1999 εμπειρία μας και οι πολλοί ικανοποιημένοι πελάτες μας αποτελούν τα εχέγγυα για μια ήρεμη αρμονική μετακόμιση, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις.Αυτοτελή Χώροι Αποθήκευσης Armonia EnergyΣτους χώρους αποθήκευσης, δεν υπάρχει χρονική δέσμευση οσο αναφορά την χρονική διάρκεια της αποθήκευσης.Στις αποθηκεύσεις δεν περιλαμβάνονται κρυφές χρεώσεις, παρά μόνο των κυβικών που καταλαμβάνει η οικοσκευή του πελάτη μας.Ο σεβασμός για την αξία των οικοσκευών των πελατών μας, ήταν ο οδηγός μας στο να δημιουργήσουμε ανεξάρτητες αποθήκες τύπου “Store n’ Lock”σε ορόφους αντισεισμικού βιομηχανικού κτιρίου οι οποίες διαθέτουν:Ανεξάρτητες Αποθήκες Armonia EnergyΣυναγερμό , Πυρανίχνευση Αυτόνομη κλειδαριά & Ασφαλιστική κάλυψη.Αναλυτική καταγραφή των αντικειμένων έτσι ώστε οι πελάτες μας να είναι απόλυτα διασφαλισμένοι.Αμεση πρόσβαση στις οικοσκευές των πελατών μας, έξι ημέρες την εβδομάδα.Θα μας βρείτε :🌃 Οιδίποδος 19 τ.κ. 10443 Αθήνα☎️ 2105124306 ☎️ 2102639170