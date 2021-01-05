Πρώην μάγος αποκαλύπτει Τα Θεοφάνεια λύνονται όλα τα μάγια...

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ! ΙΔΟΥ ΓΙΑΤΙ ΕΝΩ Ο ΙΟΣ ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ, ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΝΤΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ!

Ενώ ακόμη και η «Νέα Πολιτική Λοιμωξιολογία» της ομάδας που μας έχει κλειδώσει μέσα, παραδέχεται ότι στο νερό δεν διαδίδεται ο ιός, ενώ θα μπορούσαν χωρίς κόσμο οι ιερείς μόνο με έναν ή δύο βουτηχτές να πάνε να αγιάσουν τα ύδατα, οι κυβερνώντες εντελώς παράλογα θέλουν να απαγορεύσουν τον αγιασμό των υδάτων!!!

Τους ενημερώνουμε ότι αγιασμός των υδάτων θα γίνει και με φυσικό τρόπο αλλά και με υπερφυσικό! Δηλαδή αρχιερείς και ιερείς θα βρουν ένα τρόπο και θα αγιάσουν τα ύδατα αλλά όπου αυτό δεν καταστεί δυνατόν, σε αυτήν την περίπτωση θα αγιάσουν τα ύδατα...Άγγελοι Κυρίου!

Οπότε μην χαίρονται οι αποκρυφιστές που τους έβαλαν να πάρουν αυτές τις αποφάσεις. Τί ενοούμε; Θα το καταλάβετε παρακάτω διαβάζοντας και βλέποντας το βίντεο που ακολουθεί!

Mετανοημένος πρώην μάγος αποκαλύπτει: «Την ημέρα της εορτής των Θεοφανείων και 40 ημέρες μετά, λόγω του μεγάλου γεγονότος της Βαπτίσεως του Ιησού Χριστου και του αγιασμού των υδάτων, όλοι οι μάγοι είχαμε φοβερούς πονοκέφαλους και μια κατάσταση τρέλας! Είμασταν με ηρεμιστικά χάπια!

Αυτό κρατούσε για 40 ημέρες μετά τα Θεοφάνεια!

Λύνονται δηλαδή όλα τα μάγια από την ημέρα των Θεοφανείων, σαν ένδειξη δώρου του Θεού για τον Υιό Του που Βαπτίζεται προς τους Ορθοδόξους. Και τότε όλοι οι μάγοι ομολογούσαμε ότι πράγματι μόνο ο Χριστός και η Εκκλησία έχουν την δύναμη»!