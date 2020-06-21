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Patrick Burensteinas : l'Alchimie, l'âme-or, la Vie...
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5 views • June 21, 2020
Import YT 26 mai 2014 : https://www.youtube.com/watch?v=EAb2mgczso0
Chaîne YT "Le Chou Brave - Magazine" : https://www.youtube.com/channel/UCNi3JewSTjQN0N93nsYOUqA
Le Chou Brave, le magazine de l'alimentation vivante et de l'abondance, rencontre Patrick Burensteinas.
Le Chou Brave, c'est un média indépendant, qui s’attache à partager des informations et des solutions pour créer du sens, créer du lien, pour donner les moyens à chacun de vivre en santé, en conscience et en harmonie avec soi-même, avec les autres et avec la nature. Nous produisons et diffusons nos vidéos gratuitement… Soutenez-nous en vous abonnant à notre magazine : alimentation vivante, art de vivre, santé, bien-être sur https://lechoubrave.fr/ !
TIPEE: https://fr.tipeee.com/lechoubravetv
Nos abonnements à notre magazine papier et numérique :
https://lechoubrave.fr/boutique/abonnements/
SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAU SOCIAUX :
https://www.instagram.com/lechoubrave/
https://www.facebook.com/LeChouBrave/
https://twitter.com/lechoubrave
Journaliste : Carine Phung
Assistant plateau : Jérôme Berthenet (https://www.facebook.com/nouvelle.terre.7)
Réalisateur : Yann Deva (https://www.facebook.com/yanndeva777)
Licence CC0 - Le Chou Brave 2014
Patrick Burensteinas est sans doute LE grand vulgarisateur de l'Alchimie. L'alchimie n'est pas une simple branche de la chimie ou de la physique, c'est une discipline qui remonte à la nuit des temps : nous en avons des traces depuis les sumériens et les égyptiens, et elle traverse l'histoire jusqu'à des figures plus récentes, tel par exemple en France Nicolas Flamel. L'alchimie est connue comme une « quête » de la pierre philosophale, ou réalisation du Grand Œuvre, à savoir la conception d'un métal capable de transformer le plomb en or. Mais l'alchimie est bien plus que cela ! C'est aussi un art de vivre et une transformation intérieure profonde : passer de ce qui nous « plombe » à la lumière... et transmuter ainsi la matière.
Patrick Burensteinas est l'auteur de nombreux ouvrages et a participé à la série de sept films : Le Voyage Alchimique - de Bruxelles à Saint-Jacques de Compostelle, réalisée par Georges Combe.
Il a également créé La Trame, une technique thérapeutique vibratoire.
Dans cet entretien, Patrick aborde également la question de l'alimentation, et notamment des fruits et légumes vus par l'alchimie.
Le site de Patrick Burensteinas (https://www.facebook.com/patrick.burensteinas.public/) :
https://www.orifaber.fr/
Chaîne YT "Le Chou Brave - Magazine" : https://www.youtube.com/channel/UCNi3JewSTjQN0N93nsYOUqA
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Patrick Burensteinas est sans doute LE grand vulgarisateur de l'Alchimie. L'alchimie n'est pas une simple branche de la chimie ou de la physique, c'est une discipline qui remonte à la nuit des temps : nous en avons des traces depuis les sumériens et les égyptiens, et elle traverse l'histoire jusqu'à des figures plus récentes, tel par exemple en France Nicolas Flamel. L'alchimie est connue comme une « quête » de la pierre philosophale, ou réalisation du Grand Œuvre, à savoir la conception d'un métal capable de transformer le plomb en or. Mais l'alchimie est bien plus que cela ! C'est aussi un art de vivre et une transformation intérieure profonde : passer de ce qui nous « plombe » à la lumière... et transmuter ainsi la matière.
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