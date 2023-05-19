ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΜΑΙ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΩ ΑΠΕΧΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ https://ugetube.com/watch/x8NyaVL6gUAZozt , https://rumble.com/v2orzoi-fake-elections-of-the-genocidal-dictatorship-with-covid-vaccines-of-death.html .



Πως είναι δυνατόν να μην βλέπουμε την παγκόσμια αντίχριστη γενοκτονική ψηφιακή δικτατορία του τρομοκρωναϊού των προδρόμων του αντιχρίστου με την ιστορικά πρωτοφανή παράλογη και αντισυνταγματική https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 , https://ugetube.com/watch/vDap3ekBr4ivQJl , https://rumble.com/vhp3q1-29724697.html φυλάκιση καραντίνα όλων των υγιών της κοινωνίας, τα άνομα επιβληθέντα φίμωτρα, αναξιόπιστα PCR τεστ και αντισυνταγματικά επιβληθέντα σατανοκορωνοεμβόλια αυτοκτονική ψυχοκτονική ρώσικη ρουλέτα θανάτου που προκάλεσαν αποδεδειγμένα εκατομμύρια θύματα https://rumble.com/v24uwoc-82171-dead-6.5-millions-injured-from-the-world-genocide-dictatorship-with-c.html .

Γιατί ολοκλήρωσαν την κατάλυση του Συντάγματος, της Δημοκρατίας και της Εθνικής κυριαρχίας, που είχε ξεκινήσει με τα επαχθή δωσίλογα εθνοπροδοτικά μνημόνια, την φτωχοποίηση του ελληνικού Λαού, την καταπάτηση της βούλησης του ελληνικού λαού που είπε με το δημοψήφισμα ΟΧΙ στο μνημόνιο και στα παρελκόμενα δάνειά του ενώ στην συνέχεια υποθήκευσαν την εθνική δημόσια περιουσία μας για 99 έτη στους τοκογλύφους του Δ΄ Ράιχ της Ευρώπης. Οι ίδιοι δωσίλογοι πρόδωσαν την υπερτρισχιλιόχρονη ιστορική πολιτισμική ελληνικότητα της Μακεδονίας με την αναγνώριση των σλάβων των Σκοπίων ως βορειομακεδόνων όπως είχαν προδώσει την Κύπρο γιατί «κείται μακράν» σύμφωνα με τον υποτιθέμενο Εθνάρχη Καραμαν(α)λή!

Μεγάλος είναι ο λαθρεποικισμός (δεξαμενή ψηφοφόρων των δωσίλογων εθνοκτόνων ανθελλήνων δικτατόρων της σοδομοβουλής) ενώ έχουμε δημογραφικό πρόβλημα με τεράστια υπογεννητικότητα με 300 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΕΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ κάθε έτος (με ευθύνη και των ελλήνων που κάνουν εκτρώσεις, μητέρες και υποτιθέμενοι ιατροί, δολοφόνοι) και ενώ ένα εκατομμύριο έλληνες έχουν μεταναστεύσει στην βόρεια Ευρώπη για να επιβιώσουν. Νομιμοποίησαν στην ορθόδοξη χριστιανική Ελλάδα τον σοδομισμό και νομοθέτησε η σοδομοβουλή ακόμα και το μέγα δικαίωμα για ανήλικα δεκαπεντάχρονα της αλλαγής διαστροφής του μοναδικού φύλου που μας έδωσε ο Θεός («ΓΕΝ. 1,27 ΚΑΙ ΕΠΟΙΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ, ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΘΕΟΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΟΝ, ΑΡΣΕΝ ΚΑΙ ΘΗΛΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ») αδιαφορώντας για την σωτηρία της αθάνατης ψυχής μας…

Οι 300 σοδομοβο(υ)λευτές αντίχριστοι ψυχοκτόνοι γενοκτόνοι δικτάτορες του τρομοκορωναϊού το 2020 απαγόρευσαν δήθεν για να μην μολυνθούμε ακόμη και το Πανάγιο Σώμα και Αίμα Χριστού, το οποίο είναι εις άφεση αμαρτιών και ζωή αιώνια, προς θεραπεία της Αθάνατης ψυχής και του Σώματος, σε συνεργασία με τους αντίχριστους ψευδεπικόπους αμετανόητους αιρετικούς οικουμενιστές πανθρησκειαστές σιωνιστές https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX, που απέδειξαν για άλλη μια φορά περίτρανα ότι δεν έχουν ορθόδοξη ομολογιακή πίστη άχρι θανάτου και δεν είναι αληθινοί ορθόδοξοι χριστιανοί και όσοι δεν είχαμε αποχωριστεί, αποτειχιστεί http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm από αυτούς είμαστε Ιούδες βαδίζοντας συνειδητά αμετανόητοι στην αιώνια κόλαση της αθάνατης ψυχής μας προδίδοντας τον αναστημένο Θεάνθρωπο Χριστό και την Μία Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία Του.

Γιατί είναι σαφέστατη η εντολή του Χριστού και της Μιας Αγίας Ορθόδοξης Εκκλησίας του: "ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;" (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)».

Με φυσική αηδία και απέχθεια λοιπόν από τα πρώτα μνημονιακά χρόνια είχαμε μεγάλη αποχή στις εκλογές των υπευθύνων δημοκρατικών και ευσυνείδητων ορθόδοξων πολιτών…

Δεν είχαν όμως την ίδια δημοκρατική συνείδηση και ευαισθησία τα αντιδημοκρατικά μνημονιακά χιλτεροσταλινικά δωσίλογα σοδομιστικά εθνοπροδοτικά κόμματα να παραιτηθούν αφού η μεγάλη πλειονότητα στην ουσία των Ελλήνων τα αποδοκίμασε και όχι μόνο μία φορά. Παρόλα αυτά επιμένουν να κυβερνούν δικτατορικά με πραγματική απόλυτη μειοψηφία περίπου του 20% που διπλασιάζεται αφού δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση των ψήφων η μεγάλη πλειονότητα των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, περίπου 45%, που απέχουν από την δικτατορία και δεν την νομιμοποιούν... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ https://ugetube.com/watch/x8NyaVL6gUAZozt , https://rumble.com/v2orzoi-fake-elections-of-the-genocidal-dictatorship-with-covid-vaccines-of-death.html .



