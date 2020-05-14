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20200514 - ¿Confinamiento o mejor inmunidad comunitaria o de rebaño?
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3 views • August 25, 2020
14 de mayo de 2020
Puntos a tratar:
1. Expertos oficiales del sistema: ¿dónde están las pruebas científicas? Es decir, de cada tema, ¿dónde está el primer artículo de referencia original publicado en una revista científica?
2. ¿Confinamiento o mejor inmunidad comunitaria o de rebaño?
3. Seguiremos con el tema “Ganar ahora la batalla de los tests”
4. ¿Qué aprender de los famosos supuestamente infectados?
5. ¡Desmontar la “Operación Coronavirus”!
Puntos a tratar:
1. Expertos oficiales del sistema: ¿dónde están las pruebas científicas? Es decir, de cada tema, ¿dónde está el primer artículo de referencia original publicado en una revista científica?
2. ¿Confinamiento o mejor inmunidad comunitaria o de rebaño?
3. Seguiremos con el tema “Ganar ahora la batalla de los tests”
4. ¿Qué aprender de los famosos supuestamente infectados?
5. ¡Desmontar la “Operación Coronavirus”!
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