20200514 - ¿Confinamiento o mejor inmunidad comunitaria o de rebaño?

14 de mayo de 2020



Puntos a tratar:



1. Expertos oficiales del sistema: ¿dónde están las pruebas científicas? Es decir, de cada tema, ¿dónde está el primer artículo de referencia original publicado en una revista científica?

2. ¿Confinamiento o mejor inmunidad comunitaria o de rebaño?

3. Seguiremos con el tema “Ganar ahora la batalla de los tests”

4. ¿Qué aprender de los famosos supuestamente infectados?

5. ¡Desmontar la “Operación Coronavirus”!