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Dire non à cette oligarchie de m... ! - Politique & Eco n°265 avec Philippe Pascot - TVL
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3 views • July 29, 2020
Import YT 27 juillet 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=OxMR3sj_fKU
Chaîne YT Chaîne officielle TVLibertés : https://www.youtube.com/channel/UCyamXi0qEQJghCjJbj__aWQ
Philippe Pascot balance ! Cet ancien proche de Manuel Valls devenu membre des Gilets Jaunes est l'invité de "Politique & Eco" pour un entretien sans langue de bois.
Des mensonges de l’exécutif à la prédation financière en passant par le scandale de la réforme des retraites, Philippe Pascot dénonce l'état de délabrement de notre chère République et incite les Français à se rassembler et s'unir pour résister !
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