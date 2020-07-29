Dire non à cette oligarchie de m... ! - Politique & Eco n°265 avec Philippe Pascot - TVL

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3 views • July 29, 2020



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Philippe Pascot balance ! Cet ancien proche de Manuel Valls devenu membre des Gilets Jaunes est l'invité de "Politique & Eco" pour un entretien sans langue de bois.

Des mensonges de l’exécutif à la prédation financière en passant par le scandale de la réforme des retraites, Philippe Pascot dénonce l'état de délabrement de notre chère République et incite les Français à se rassembler et s'unir pour résister !





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