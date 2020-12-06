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017 roter Alarm _ rig for red
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44 views • December 06, 2020
Musik und Magie....
Schilde hoch, leuchten nach eigenem Ermessen!
Veröffentlicht 11.04.2020
Aufforderung zum Tanz, alles ist Energie Frequenz und Schwingung....
Singen tanzen lachen anderen Wesen Freude machen!
Corbin Harney Winter Song: https://www.brighteon.com/99e30dbb-b4e1-4c1e-9a50-93559df2ae53
Die erstaunliche Gemeinsamkeit ist das es im 3/4 Takt ist
und man auch Walzer dazu tanzen könnte :-) !!!
9 fache magische Rückschlagformel (siehe das Chinesische Symbol Gegenspiegel / Gegenwechsel vor dem karibischen magischen Füllhorn das richtungsweisend ist)
Bleibt in eurer Mitte!!!
Erklärungen von Axel Burkart : https://www.youtube.com/watch?v=H338-NOEonw
Ab ca. 2:20 min!
Schilde hoch, leuchten nach eigenem Ermessen!
Veröffentlicht 11.04.2020
Aufforderung zum Tanz, alles ist Energie Frequenz und Schwingung....
Singen tanzen lachen anderen Wesen Freude machen!
Corbin Harney Winter Song: https://www.brighteon.com/99e30dbb-b4e1-4c1e-9a50-93559df2ae53
Die erstaunliche Gemeinsamkeit ist das es im 3/4 Takt ist
und man auch Walzer dazu tanzen könnte :-) !!!
9 fache magische Rückschlagformel (siehe das Chinesische Symbol Gegenspiegel / Gegenwechsel vor dem karibischen magischen Füllhorn das richtungsweisend ist)
Bleibt in eurer Mitte!!!
Erklärungen von Axel Burkart : https://www.youtube.com/watch?v=H338-NOEonw
Ab ca. 2:20 min!
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