© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
09.07.2021. В РФ скрытно ввели военное положение!? (Выпуск № 209 часть I (1)).
Follow
2
Download MP3
Share
Report
19859 views • July 08, 2021
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:45 РФ обьявила военное положение. Документ распространяется по линии здравоохранения. https://www.youtube.com/watch?v=x2_cKjGxdqU.
05:11 ПРИКАЗ О ВВЕДЕНИИ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ. https://youtu.be/tbtwGr_UCFM.
09:35 Письмо слушателя. Как заражают.
11:31 Письмо слушателя. Место прививки светится.
13:43 Письмо слушателя. Быстро откачивают побочку чтобы меньше было паники.
14:58 Очередной лохотрон "Квартира за прививку" рухнул. ГНИЛОЙ РАЗВОД ВЛАСТЕЙ БЫСТРО РАСКУСИЛИ. https://www.youtube.com/watch?v=9403s8VpFqA.
17:54 Письмо слушателя. Собянин.
19:38 Письмо слушателя. Сезон бурь начался.
19:38 CURRENT SPACE WEATHER CONDITIONS. https://www.swpc.noaa.gov/products/lasco-coronagraph.
22:07 Письмо слушателя. В пятерке сканеры чипов и биометрии.
27:05 НИ КУПИТЬ НИ ПРОДАТЬ. https://www.youtube.com/watch?v=uZTIxDzgS-M.
27:05 Шокирующие факты!!! https://ok.ru/video/3242769254972.
41:19 Письмо слушателя. Про авиакомпании.
42:39 Медотвод от вакцинации. Как получить честно и легально? https://www.youtube.com/watch?v=cJ4-Yh21wUc.
48:47 ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ПРИНЯТ ЗАКОН ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ? https://www.youtube.com/watch?v=Pu4AlJZArkA.
01:02:19 Как правильно оформить отказ от принуждения к вакцинации. Форма отказа | Советы адвоката. https://www.youtube.com/watch?v=hDxR_AWuVcA.
01:11:31 Архиереям и священникам РПЦ МП "оставивших" Святую Троицу посвящается. Двум господам служить нельзя. https://www.youtube.com/watch?v=hwMToHxeO-0.
01:15:25 Бог поругаем не бывает. Предавших Святую Троицу и паству священников заставляют на укол. https://www.youtube.com/watch?v=Ue1pBwrSMSw.
01:19:35 https://www.instagram.com/tv/CQ3GXB5s7II/?utm_medium=copy_link.
01:19:35 Циркулярное письмо митрополита Воскресенского Дионисия о мерах профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. http://moseparh.ru/cirkulyarnoe-pismo-mitropolita-voskresenskogo-dionisiya-ot-30-iyunya-2021-goda-html.html.
01:19:35 На правах Главы Тверской Митрополии, категорически настаиваю...
https://kalakazo.livejournal.com/4071074.html.
Сегодня мы поговорим о том, для кого в РФ вводится военное положение. Увидим разнообразные побочные эффекты от вакцинации, а также узнаем какие меры используют власти для вынуждения граждан принять прививку, обсудим то, что врачи сами не вакцинируются, но боятся сказать остальным, что это делать нельзя. Поговорим о том, как правильно оформить отказ от принуждения к вакцинации. Также узнаем, что священники и архиереи вакцинируются и призывают свою паству сделать это тоже.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:45 РФ обьявила военное положение. Документ распространяется по линии здравоохранения. https://www.youtube.com/watch?v=x2_cKjGxdqU.
05:11 ПРИКАЗ О ВВЕДЕНИИ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ. https://youtu.be/tbtwGr_UCFM.
09:35 Письмо слушателя. Как заражают.
11:31 Письмо слушателя. Место прививки светится.
13:43 Письмо слушателя. Быстро откачивают побочку чтобы меньше было паники.
14:58 Очередной лохотрон "Квартира за прививку" рухнул. ГНИЛОЙ РАЗВОД ВЛАСТЕЙ БЫСТРО РАСКУСИЛИ. https://www.youtube.com/watch?v=9403s8VpFqA.
17:54 Письмо слушателя. Собянин.
19:38 Письмо слушателя. Сезон бурь начался.
19:38 CURRENT SPACE WEATHER CONDITIONS. https://www.swpc.noaa.gov/products/lasco-coronagraph.
22:07 Письмо слушателя. В пятерке сканеры чипов и биометрии.
27:05 НИ КУПИТЬ НИ ПРОДАТЬ. https://www.youtube.com/watch?v=uZTIxDzgS-M.
27:05 Шокирующие факты!!! https://ok.ru/video/3242769254972.
41:19 Письмо слушателя. Про авиакомпании.
42:39 Медотвод от вакцинации. Как получить честно и легально? https://www.youtube.com/watch?v=cJ4-Yh21wUc.
48:47 ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ПРИНЯТ ЗАКОН ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ? https://www.youtube.com/watch?v=Pu4AlJZArkA.
01:02:19 Как правильно оформить отказ от принуждения к вакцинации. Форма отказа | Советы адвоката. https://www.youtube.com/watch?v=hDxR_AWuVcA.
01:11:31 Архиереям и священникам РПЦ МП "оставивших" Святую Троицу посвящается. Двум господам служить нельзя. https://www.youtube.com/watch?v=hwMToHxeO-0.
01:15:25 Бог поругаем не бывает. Предавших Святую Троицу и паству священников заставляют на укол. https://www.youtube.com/watch?v=Ue1pBwrSMSw.
01:19:35 https://www.instagram.com/tv/CQ3GXB5s7II/?utm_medium=copy_link.
01:19:35 Циркулярное письмо митрополита Воскресенского Дионисия о мерах профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. http://moseparh.ru/cirkulyarnoe-pismo-mitropolita-voskresenskogo-dionisiya-ot-30-iyunya-2021-goda-html.html.
01:19:35 На правах Главы Тверской Митрополии, категорически настаиваю...
https://kalakazo.livejournal.com/4071074.html.
Сегодня мы поговорим о том, для кого в РФ вводится военное положение. Увидим разнообразные побочные эффекты от вакцинации, а также узнаем какие меры используют власти для вынуждения граждан принять прививку, обсудим то, что врачи сами не вакцинируются, но боятся сказать остальным, что это делать нельзя. Поговорим о том, как правильно оформить отказ от принуждения к вакцинации. Также узнаем, что священники и архиереи вакцинируются и призывают свою паству сделать это тоже.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.