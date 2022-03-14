Dios avisa Meteoritos en el Pacífico, Índico, con tsunami y terremotos en muchos lugares 1-4

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3 views • March 14, 2022





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El Señor Dios me pidió grabar vídeos con las cartas

que Él me dictó, en el idioma español.

Las cartas detallan los eventos de apocalipsis a sus siervos, que están muy cerca de suceder.

Ciertamente el Señor DIOS no hará nada, sin haber revelado su secreto a sus siervos, los profetas.

Amós 3: 7

La finalidad es que oren y ayunen por sí, por su familia, por todos los hermanos suplicando por liberación

y para que se preparen.

Y especialmente oren y ayuden por lo que están en las áreas de peligro y necesitarán salir.

El Señor Jeohwah (Yahwh) Dios le pide que usted observe sus mandamientos y busque a Él y la santificación.



Assistam todos los videos en espanhol y leer todas las letras.

Todas las cartas em espanhol están por escrito en vários artículos en lo Blog:

waytothelord.wordpress.com



e-mail:



y en portugues no blog: maiorehdeus.blogspot.com



ou no rumoaocaminhodosenhor.wordpress.com a paz del Senõr Jesus,Entre en mi canal y seleccione la lista de reproducción con todos los videos en españolEl Señor Dios me pidió grabar vídeos con las cartasque Él me dictó, en el idioma español.Las cartas detallan los eventos de apocalipsis a sus siervos, que están muy cerca de suceder.Ciertamente el Señor DIOS no hará nada, sin haber revelado su secreto a sus siervos, los profetas.Amós 3: 7La finalidad es que oren y ayunen por sí, por su familia, por todos los hermanos suplicando por liberacióny para que se preparen.Y especialmente oren y ayuden por lo que están en las áreas de peligro y necesitarán salir.El Señor Jeohwah (Yahwh) Dios le pide que usted observe sus mandamientos y busque a Él y la santificación.Assistam todos los videos en espanhol y leer todas las letras.Todas las cartas em espanhol están por escrito en vários artículos en lo Blog:waytothelord.wordpress.come-mail: [email protected] y en portugues no blog: maiorehdeus.blogspot.comou no rumoaocaminhodosenhor.wordpress.com Keywords tsunamidiosterremotosmeteoritosavisapacificoindicomuchoslugares

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