ΙΤΑΛΙΑ: "Βιοεργαστήρια όπως στη Γουχάν? Και ο Φάουτσι θα τα διευθύνει?"

📍 Η Ραφαέλα Ρέγκολι επιστρέφει στη δράση με ένα εκρηκτικό ρεπορτάζ για το “Fuori dal Coro”. Στο επεισόδιο που προβλήθηκε στις 2 Μαΐου 2023 στο Ιταλικό Rete4, τα βιοεργαστήρια τύπου Γουχάν που δημιουργούνται στην Ιταλία μπαίνουν και πάλι στο στόχαστρο. Ξεκινώντας από το Πέζαρο και στη συνέχεια στη Σιένα, την Περούτζια και άλλες πόλεις - όπως το Ούντινε και η Τεργέστη - στις οποίες βρίσκονται αυτά τα βιοεργαστήρια.





🔺 Αλλά οι πολίτες δεν το δέχονται αυτό. Πολλές διαδηλώσεις λαμβάνουν χώρα σε διάφορες χρονικές στιγμές σε διάφορες πόλεις. Η φωνή είναι η ίδια: "Δεν θέλουμε άλλη μια Γουχάν", αναφερόμενοι σε αυτό που συνέβη με την Κόβιντ στην Κίνα.





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