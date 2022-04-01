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01.04.2022 Что пошло не так? Как своих и себя спасать? Переговорами да поклонами? (Выпуск №242. Часть 1 (2))
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8164 views • April 01, 2022
Vera77.com Часть 1 http://vera77.com/article/01042022-chto-poshlo-ne-tak-kak-svoih-i-sebya-spasat-peregovorami-da-poklonami-vypusk-242-chast-1-1
Vera77.com Часть 2 http://vera77.com/article/01042022-chto-poshlo-ne-tak-kak-svoih-i-sebya-spasat-peregovorami-da-poklonami-vypusk-242-chast-1-2
brighteon.com Часть 1 https://www.brighteon.com/fb5a4209-0b5b-4a36-8dfe-88b842390d6a
brighteon.com Часть 2 https://www.brighteon.com/f7bbb977-4b7a-4df4-bab4-6d216b8077fb
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09:40 Ситуация в Украине: ждать ли ядерных провокаций/ Биолаборатории США/ Когда все закончится https://www.youtube.com/watch?v=2V3xE15cpUc
14:10 КУРГИНЯН о событиях в Украине, санкциях против России и когда и чем все это закончится https://www.youtube.com/watch?v=BOS6ILy-QIQ
54:13 «Странствия Одиссея» - худ. фильм. Италия-США. 1953. Кирк Дуглас, С. Мангано, Э. Куинн. HD 1080p https://www.youtube.com/watch?v=MZGnqE0ugnI
58:44 Молятся поляки а не сербы. Простите я ошибся https://www.youtube.com/watch?v=yPmhvjK2OfQ
1:03:29 МЕСЯЦ КРОВАВОЙ ВОЙНЫ https://www.youtube.com/watch?v=PQNxfbQfdCk
1:09:31 За это убили комбата Алексея Мозгового. https://www.youtube.com/watch?v=7XaJqvlygt0
Vera77.com Часть 2 http://vera77.com/article/01042022-chto-poshlo-ne-tak-kak-svoih-i-sebya-spasat-peregovorami-da-poklonami-vypusk-242-chast-1-2
brighteon.com Часть 1 https://www.brighteon.com/fb5a4209-0b5b-4a36-8dfe-88b842390d6a
brighteon.com Часть 2 https://www.brighteon.com/f7bbb977-4b7a-4df4-bab4-6d216b8077fb
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
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Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
00:00 Куда делся Шойгу и бросит ли Путин атомную бомбу? Рассуждения и страхи итальянцев. https://www.youtube.com/watch?v=vLcds9fkOC4
09:40 Ситуация в Украине: ждать ли ядерных провокаций/ Биолаборатории США/ Когда все закончится https://www.youtube.com/watch?v=2V3xE15cpUc
14:10 КУРГИНЯН о событиях в Украине, санкциях против России и когда и чем все это закончится https://www.youtube.com/watch?v=BOS6ILy-QIQ
54:13 «Странствия Одиссея» - худ. фильм. Италия-США. 1953. Кирк Дуглас, С. Мангано, Э. Куинн. HD 1080p https://www.youtube.com/watch?v=MZGnqE0ugnI
58:44 Молятся поляки а не сербы. Простите я ошибся https://www.youtube.com/watch?v=yPmhvjK2OfQ
1:03:29 МЕСЯЦ КРОВАВОЙ ВОЙНЫ https://www.youtube.com/watch?v=PQNxfbQfdCk
1:09:31 За это убили комбата Алексея Мозгового. https://www.youtube.com/watch?v=7XaJqvlygt0
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