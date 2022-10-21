Откровение Апокалипсис Иоанна Богослова. Передача власти от Бога к Христу. Христос-судья

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Глава5 объясняет нам, что 7 Ангелов семи Церквей это 7 очей Агнца, т.е. все эти 7 эпох Христос наблюдал за нами и "достоен" теперь судить нас. Судить же он будет нас по делам нашим, которые записаны в Книге Жизни. Снятие одной из печати приближает нас к Великому Суду Божьему, но перед тем как вынести приговор, Великий Судья должен с помощью своих 7ми очей ознакомиться с "материалами дела" каждой из печати, т.е. каждой их эпох существования Церкви Христовой.
Начало https://youtu.be/FW0Q5zasRNQ Продолжение https://youtu.be/PV82xYQO6Ec