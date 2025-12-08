BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
Ханука ❄ История Маккавеев. 24 глава от Матфея. Притвор Соломона. 🐑🐏 Овечий Дворец 🏰 Протокол 30 ноября 2025 г.
Neba Luch
Neba Luch
ДОКУМЕНТ с переводом

pdf https://drive.google.com/file/d/13cxL9DJ2G9xpqFFG3rcogUSdHSTavEwE/view?usp=sharing

doc https://docs.google.com/document/d/1lrQt6BSLAzPRqnN3s1LFNv4iwxlCkopO/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

odt https://drive.google.com/file/d/1xzVDc3uKd6wc2H1y_GX6Bq3-O2U4b2cy/view?usp=sharing


Ориг. англ.

https://docs.google.com/document/d/1Bu31Zf2wsIZqE8sANC45BY2539tFo2cD/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1zDCbAcq7qfIdIe3Mcd-rKvLwYuFY4xWc/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true


Аудиозапись mp3 https://drive.google.com/file/d/1pPhDqUi2GXWUI08HLBa6Nj1LP_n4fYhN/view?usp=sharing


Обсуждение к этим видео и док-нтам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh


Праздник обновления/holiday of rededication в Ин 10:22 - g1456. egkainia ἐγκαίνια - посвящение, освящение, обновление; в Н. З. обозначает Праздник Посвящения (Обновления) Храма, который совершался в память об очищении храма от мерзости Антиоха Епифана и посвящении его Господу Иудой Маккавеем в 165 г. до Р. Х., начинался 25-го Хислева (середина декабря) https://bible.by/strong-greek/1456/  https://biblehub.com/greek/1456.htm


Ханука 2025 г. - с 9 по 17 декабря https://t.me/luchneba/15331?single


🗓 Календарь Еноха на 2025 г.

русск https://t.me/luchneba/15309 https://t.me/luchneba/15192

англ https://drive.google.com/file/d/10atxDn6Vty6DmBPhuBaK7siAN-nkR27w/view

все календари https://leelandjones.com/enoch-calendar

См. также


- о Хануке

Протокол от 3 декабря 2023 г. https://www.youtube.com/watch?v=RyGyHy3o3U0&list=PLp1vC26N8HRWDJWH2vuIc91fLoULCf0oT&index=108

https://cloud.mail.ru/public/PyRf/5isMAPcWq


- Об окружении Иерусалима и Хануке:


Протокол от 19 ноября 2023 г. Окружение Иерусалима Пришествие Христа 24 гл Матфея, Ханука https://cloud.mail.ru/public/cc2G/v4gTHidFk

Протокол от 12 ноября 2023 г. Окружение Иерусалима https://cloud.mail.ru/public/8Nsq/4hpFyYUpB

Протокол от 18 августа 2024 г. Когда увидите Иерусалим окружённый войсками Разрушение города https://cloud.mail.ru/public/jA4U/um5ZPLeCs

⚔🛡Иерусалим Окружённый Армиями. Основное к видео Лиланда Джонса Jerusalem Surroudned by Armies https://www.youtube.com/watch?v=YJEo3tLrX1s

+ Заметки на русском https://drive.google.com/file/d/1gI8CeB-UxgUmwRLpD9owgVe2OBZuki3F/view?usp=sharing


- О Притворе (Портике) Соломона и Овечьем Дворце

в Протоколе от 24 ноября 2024 г. https://cloud.mail.ru/public/AFMq/raxgFDuVe

в видео Овечий Дворец, притвор со столбами и Ханука https://cloud.mail.ru/public/aCXq/Y7WbtCtUu?weblink=aCXq/Y7WbtCtUu


- про Овец в Новом Доме со столбами в книге Еноха

в Протоколе от 24 ноября 2024 г. https://cloud.mail.ru/public/AFMq/raxgFDuVe


Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/

Каналы

https://www.youtube.com/@LeelandJones

https://www.youtube.com/@panther4x4

https://vimeo.com/userleelandj

https://www.bitchute.com/channel/XBfEaPK8p5Cp/

abominationmathew 24hanukkahgood shepherdmaccabeesvtoroe prishestvie hristaleeland jones in russianhram iezekiilyamerzost zapusteniyaokrujenie ierusalimavoshiwenievoskresenie mertvyhsheepfolddobryi pastyrzahariya 14 4ierusalim okrujennyiantioh epifanistoriya hanukimakkaveimakkaveyskayamatfey 24 glavasubbotana gore eleonskoyotrkovenie 3 12dver ovcam
