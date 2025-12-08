Ханука ❄ История Маккавеев. 24 глава от Матфея. Притвор Соломона. 🐑🐏 Овечий Дворец 🏰 Протокол 30 ноября 2025 г.

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ДОКУМЕНТ с переводом
pdf https://drive.google.com/file/d/13cxL9DJ2G9xpqFFG3rcogUSdHSTavEwE/view?usp=sharing
doc https://docs.google.com/document/d/1lrQt6BSLAzPRqnN3s1LFNv4iwxlCkopO/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
odt https://drive.google.com/file/d/1xzVDc3uKd6wc2H1y_GX6Bq3-O2U4b2cy/view?usp=sharing
Ориг. англ.
https://docs.google.com/document/d/1Bu31Zf2wsIZqE8sANC45BY2539tFo2cD/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1zDCbAcq7qfIdIe3Mcd-rKvLwYuFY4xWc/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
Аудиозапись mp3 https://drive.google.com/file/d/1pPhDqUi2GXWUI08HLBa6Nj1LP_n4fYhN/view?usp=sharing
Обсуждение к этим видео и док-нтам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh
Праздник обновления/holiday of rededication в Ин 10:22 - g1456. egkainia ἐγκαίνια - посвящение, освящение, обновление; в Н. З. обозначает Праздник Посвящения (Обновления) Храма, который совершался в память об очищении храма от мерзости Антиоха Епифана и посвящении его Господу Иудой Маккавеем в 165 г. до Р. Х., начинался 25-го Хислева (середина декабря) https://bible.by/strong-greek/1456/ https://biblehub.com/greek/1456.htm
Ханука 2025 г. - с 9 по 17 декабря https://t.me/luchneba/15331?single
🗓 Календарь Еноха на 2025 г.
русск https://t.me/luchneba/15309 https://t.me/luchneba/15192
англ https://drive.google.com/file/d/10atxDn6Vty6DmBPhuBaK7siAN-nkR27w/view
все календари https://leelandjones.com/enoch-calendar
См. также
- о Хануке
Протокол от 3 декабря 2023 г. https://www.youtube.com/watch?v=RyGyHy3o3U0&list=PLp1vC26N8HRWDJWH2vuIc91fLoULCf0oT&index=108
https://cloud.mail.ru/public/PyRf/5isMAPcWq
- Об окружении Иерусалима и Хануке:
Протокол от 19 ноября 2023 г. Окружение Иерусалима Пришествие Христа 24 гл Матфея, Ханука https://cloud.mail.ru/public/cc2G/v4gTHidFk
Протокол от 12 ноября 2023 г. Окружение Иерусалима https://cloud.mail.ru/public/8Nsq/4hpFyYUpB
Протокол от 18 августа 2024 г. Когда увидите Иерусалим окружённый войсками Разрушение города https://cloud.mail.ru/public/jA4U/um5ZPLeCs
⚔🛡Иерусалим Окружённый Армиями. Основное к видео Лиланда Джонса Jerusalem Surroudned by Armies https://www.youtube.com/watch?v=YJEo3tLrX1s
+ Заметки на русском https://drive.google.com/file/d/1gI8CeB-UxgUmwRLpD9owgVe2OBZuki3F/view?usp=sharing
- О Притворе (Портике) Соломона и Овечьем Дворце
в Протоколе от 24 ноября 2024 г. https://cloud.mail.ru/public/AFMq/raxgFDuVe
в видео Овечий Дворец, притвор со столбами и Ханука https://cloud.mail.ru/public/aCXq/Y7WbtCtUu?weblink=aCXq/Y7WbtCtUu
- про Овец в Новом Доме со столбами в книге Еноха
в Протоколе от 24 ноября 2024 г. https://cloud.mail.ru/public/AFMq/raxgFDuVe
