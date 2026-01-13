BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
Матерь всех Бха. В.ПреобРАженская 11 Авторский Альбом «Крест и Роза». #живопись #музыка. Изполнение Автора
Vera Nika
Vera Nika
133 followers
0
4 views • 1 day ago

«Матерь всех Бха». 11-й Музыкальный Альбом «Крест и Роза». Виктория ПреобРАженская.

https://usmalos.com/muzyikalnyie-albomyi/11-j-muzykalnyj-albom-krest-i-roza

Авторский Альбом Виктории ПреобРАженской (Марии ДЭВИ ХРИСТОС) «Крест и Роза» — снова Открывает слушателю Неизведанный Мир Вселенской Космической Реальности. Словно золотые розсыпи Звуков Извлекают из-под клавиш инструмента Руки Виктории ПреобРАженской. Подобно Северному Сиянию, Её Музыка Переливается, Сияет, Вибрирует... Становится Живой, Видимой и Осязаемой, Погружает в Океан Вечности, Открытый Космос, в Самое Сокровенное...

Художница Цвета, Звука и Слова Создаёт живые полотна Духовного Пространства. А Голос Её, по-Матерински Тёплый, Обволакивающий, — Вибрирует на уровне сердечной чакры, Изцеляюще Гармонизирует внутренний и внешний мир человека. Очищает пространство от негативных энергий, Увлекает Туда... в Феерическую Даль — за горизонт МиРАздания...

Виктория ПреобРАженская Транслирует через Себя Абсолютные Частоты Космической Энергии. И Это делает Её Альбомы особо уникальными, самобытными и неподражаемыми в Изтекающих Вибрациях Звукового Светопотока Космического Полотна Вселенной. Послушайте! И вы сами в этом убедитесь!

А таинственное название «Крест и Роза» — это ключ для Посвящённых, которым открываются Космические Врата МиРАздания...

____________________________________________

Защита от чипизации! «...Абсолют Непроницаем. Кто живёт в Моих ВибРАциях, — неподвластен Силам Тьмы, ибо они — его не достигают, ибо в нём — Мой Свет» (Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «Мир Тебе...», 15.07.1995). См. САЙТ:

https://bit.ly/3wPizjR

► Статьи, Учение, «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©

(см. ОГЛАВЛЕНИЕ всех размещённых Материалов вверху в «Закреплённой публикации») — https://bastyon.com/KPTTVP

✅ ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac — скачайте Архив Сайта «ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС»» по ссылкам

https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip или

https://victoriara.com/files/USMALOSARHIV.zip (270 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет)!

Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.

____________________________________________

ПРОРОЧЕСТВА О ЯВЛЕНИИ МАТЕРИ МИРА —

https://bit.ly/3GQCMso

и

https://bit.ly/3VtIsfN

Защита от чипизации! «...Абсолют Непроницаем. Кто живёт в Моих ВибРАциях, — неподвластен Силам Тьмы, ибо они — его не достигают, ибо в нём — Мой Свет» (Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «Мир Тебе...», 15.07.1995). См. САЙТ:

https://bit.ly/3wPizjR

«Матерь Мира — Это Единство Двух Начал»

(Виктория ПреобРАженская. «Ещё раз о Сущности Софии Премудрости Света», 29.03.2024 https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/eschyo-raz-o-suschnosti-sofii-premudrosti-sveta ).

Предсказанный Приход Утешительницы, Духа Истины, ТриЕдиной Матери Софии Премудрости, — 1990 Год.

Если и Женское и Мужское Два Начала пребывают в одном Образе, — то это Явление Абсолюта!

Кто осознает это, тот примет Помощь. И будет подготовлен к Грядущему Преображению, предсказанному Переходу в Эру Света.

Остальные, как лишившие себя защиты, безверные, будут насильственно «помечены» силами зла, уколоты будто «вакцинами», чипами, их души окажутся порабощены. Возможность эволюции их душ и сознании будет утрачена для Вселенной.

Сейчас необходимо быть внимательными, это время разделения добра и зла. Все делают свой выбор.

Да очистится скорее планета!

Да будет Свет! Любовь! Добро!

Биография Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj

Подписывайтесь на Telegram-Каналы

https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya

и

https://t.me/usmalos — доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская».

Keywords
messiahvaccinationspiritualitycontrolantichristpropheciesmaitreyacoronaviruskoronavirusmother of the worldgenocidluciferinchip vaccinemaria devi christosvictoria preobrazhenskayaprotection from chipizationmessiyananochipsnanotechnologiecancellation of cashdigital slaverydivine assistanceprotective prayerakmatchipping chip protection
