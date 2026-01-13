Матерь всех Бха. В.ПреобРАженская 11 Авторский Альбом «Крест и Роза». #живопись #музыка. Изполнение Автора

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
«Матерь всех Бха». 11-й Музыкальный Альбом «Крест и Роза». Виктория ПреобРАженская.
https://usmalos.com/muzyikalnyie-albomyi/11-j-muzykalnyj-albom-krest-i-roza
Авторский Альбом Виктории ПреобРАженской (Марии ДЭВИ ХРИСТОС) «Крест и Роза» — снова Открывает слушателю Неизведанный Мир Вселенской Космической Реальности. Словно золотые розсыпи Звуков Извлекают из-под клавиш инструмента Руки Виктории ПреобРАженской. Подобно Северному Сиянию, Её Музыка Переливается, Сияет, Вибрирует... Становится Живой, Видимой и Осязаемой, Погружает в Океан Вечности, Открытый Космос, в Самое Сокровенное...
Художница Цвета, Звука и Слова Создаёт живые полотна Духовного Пространства. А Голос Её, по-Матерински Тёплый, Обволакивающий, — Вибрирует на уровне сердечной чакры, Изцеляюще Гармонизирует внутренний и внешний мир человека. Очищает пространство от негативных энергий, Увлекает Туда... в Феерическую Даль — за горизонт МиРАздания...
Виктория ПреобРАженская Транслирует через Себя Абсолютные Частоты Космической Энергии. И Это делает Её Альбомы особо уникальными, самобытными и неподражаемыми в Изтекающих Вибрациях Звукового Светопотока Космического Полотна Вселенной. Послушайте! И вы сами в этом убедитесь!
А таинственное название «Крест и Роза» — это ключ для Посвящённых, которым открываются Космические Врата МиРАздания...
____________________________________________
Защита от чипизации! «...Абсолют Непроницаем. Кто живёт в Моих ВибРАциях, — неподвластен Силам Тьмы, ибо они — его не достигают, ибо в нём — Мой Свет» (Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «Мир Тебе...», 15.07.1995). См. САЙТ:
► Статьи, Учение, «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
(см. ОГЛАВЛЕНИЕ всех размещённых Материалов вверху в «Закреплённой публикации») — https://bastyon.com/KPTTVP
✅ ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac — скачайте Архив Сайта «ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС»» по ссылкам
https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip или
https://victoriara.com/files/USMALOSARHIV.zip (270 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет)!
Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.
____________________________________________
ПРОРОЧЕСТВА О ЯВЛЕНИИ МАТЕРИ МИРА —
и
Защита от чипизации! «...Абсолют Непроницаем. Кто живёт в Моих ВибРАциях, — неподвластен Силам Тьмы, ибо они — его не достигают, ибо в нём — Мой Свет» (Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «Мир Тебе...», 15.07.1995). См. САЙТ:
«Матерь Мира — Это Единство Двух Начал»
(Виктория ПреобРАженская. «Ещё раз о Сущности Софии Премудрости Света», 29.03.2024 https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/eschyo-raz-o-suschnosti-sofii-premudrosti-sveta ).
Предсказанный Приход Утешительницы, Духа Истины, ТриЕдиной Матери Софии Премудрости, — 1990 Год.
Если и Женское и Мужское Два Начала пребывают в одном Образе, — то это Явление Абсолюта!
Кто осознает это, тот примет Помощь. И будет подготовлен к Грядущему Преображению, предсказанному Переходу в Эру Света.
Остальные, как лишившие себя защиты, безверные, будут насильственно «помечены» силами зла, уколоты будто «вакцинами», чипами, их души окажутся порабощены. Возможность эволюции их душ и сознании будет утрачена для Вселенной.
Сейчас необходимо быть внимательными, это время разделения добра и зла. Все делают свой выбор.
Да очистится скорее планета!
Да будет Свет! Любовь! Добро!
Биография Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj
Подписывайтесь на Telegram-Каналы
https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
и
https://t.me/usmalos — доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская».