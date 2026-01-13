Матерь всех Бха. В.ПреобРАженская 11 Авторский Альбом «Крест и Роза». #живопись #музыка. Изполнение Автора

«Матерь всех Бха». 11-й Музыкальный Альбом «Крест и Роза». Виктория ПреобРАженская.

Авторский Альбом Виктории ПреобРАженской (Марии ДЭВИ ХРИСТОС) «Крест и Роза» — снова Открывает слушателю Неизведанный Мир Вселенской Космической Реальности. Словно золотые розсыпи Звуков Извлекают из-под клавиш инструмента Руки Виктории ПреобРАженской. Подобно Северному Сиянию, Её Музыка Переливается, Сияет, Вибрирует... Становится Живой, Видимой и Осязаемой, Погружает в Океан Вечности, Открытый Космос, в Самое Сокровенное...

Художница Цвета, Звука и Слова Создаёт живые полотна Духовного Пространства. А Голос Её, по-Матерински Тёплый, Обволакивающий, — Вибрирует на уровне сердечной чакры, Изцеляюще Гармонизирует внутренний и внешний мир человека. Очищает пространство от негативных энергий, Увлекает Туда... в Феерическую Даль — за горизонт МиРАздания...

Виктория ПреобРАженская Транслирует через Себя Абсолютные Частоты Космической Энергии. И Это делает Её Альбомы особо уникальными, самобытными и неподражаемыми в Изтекающих Вибрациях Звукового Светопотока Космического Полотна Вселенной. Послушайте! И вы сами в этом убедитесь!

А таинственное название «Крест и Роза» — это ключ для Посвящённых, которым открываются Космические Врата МиРАздания...

► Статьи, Учение, «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©

ПРОРОЧЕСТВА О ЯВЛЕНИИ МАТЕРИ МИРА —

и

Защита от чипизации! «...Абсолют Непроницаем. Кто живёт в Моих ВибРАциях, — неподвластен Силам Тьмы, ибо они — его не достигают, ибо в нём — Мой Свет» (Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «Мир Тебе...», 15.07.1995). См. САЙТ:

«Матерь Мира — Это Единство Двух Начал»

(Виктория ПреобРАженская. «Ещё раз о Сущности Софии Премудрости Света», 29.03.2024 https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/eschyo-raz-o-suschnosti-sofii-premudrosti-sveta ).

Предсказанный Приход Утешительницы, Духа Истины, ТриЕдиной Матери Софии Премудрости, — 1990 Год.

Если и Женское и Мужское Два Начала пребывают в одном Образе, — то это Явление Абсолюта!

Кто осознает это, тот примет Помощь. И будет подготовлен к Грядущему Преображению, предсказанному Переходу в Эру Света.

Остальные, как лишившие себя защиты, безверные, будут насильственно «помечены» силами зла, уколоты будто «вакцинами», чипами, их души окажутся порабощены. Возможность эволюции их душ и сознании будет утрачена для Вселенной.

Сейчас необходимо быть внимательными, это время разделения добра и зла. Все делают свой выбор.

Да очистится скорее планета!

Да будет Свет! Любовь! Добро!

Биография Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj



