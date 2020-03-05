Σεξουαλικότητα και σεξ κατά την Γερμανική Θεραπευτική

Η Dagmar Neubronner συζητά με τον Helmut Pilhar για τους Βιολογικούς Νόμους του Δρ. Χάμερ, ιδίως σε σχέση με τις δια βίου επιπτώσεις απομονωτικών σεξουαλικών συγκρούσεων στην παιδική ηλικία, τον ρόλο του χαπιού στην θηλυκότητα και στην αρρενωπότητα μιας κοπέλας, καθώς και την οπτική της Γερμανικής Θεραπευτικής στην κατανομή των αρσενικών και θηλυκών ρόλων. Θα συζητηθούν οι εξατομικευμένες δυνατότητες σχετικά με τον τρόπο που οι γονείς μπορούνε να προστατέψουνε τα παιδιά τους από σεξουαλικές συγκρούσεις. Η συναισθηματική ωρίμανση μπλοκάρεται μόνιμα από τέτοιες συγκρούσεις και ο ενήλικος παραμένει έφηβος (ή και ακόμα και παιδί), δηλαδή συνεχίζει να συμπεριφέρεται σαν παιδί από συναισθηματικής πλευράς.

Η Γερμανική Θεραπευτική, με αφετηρία τις ξεκάθαρες Βιολογικές Νομοτέλειες του Δρ. Χάμερ, πραγματεύεται και θέματα όπως οι διάφοροι τύποι οργασμού και η καταστολή τους, τα αγοροκόριτσα και τα θηλυπρεπή αγόρια. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η οπτική της Γερμανικής Θεραπευτικής πάνω στην ομοφυλοφιλία, η οποία, ως συγκρουσιακό παράγωγο, είναι σε πρώτη φάση απολύτως φυσιολογική και ευρέως διαδεδομένη ακόμα και στο ζωικό βασίλειο, παρόλο που, πάλι κατά τον Δρ. Χάμερ, η έκταση και η μορφή την οποία έλαβε στις τελευταίες λίγες δεκαετίες, δεν είναι και τόσο "φυσικό" (ή φυσιολογικό) αποτέλεσμα.

Υπάρχει κάποια θεραπευτική δυνατότητα για γυναίκες με παιδικά σοκαριστικά βιώματα στον σεξουαλικό τομέα; Τί δυνατότητες έχουν οι άνδρες; Τί γίνεται με την ατομική μας ελευθερία; Μήπως τελικά είναι όλα ζήτημα βιολογίας;

Αναλυτικότερα, η συνέντευξη θα πραγματευτεί τα παρακάτω, πολύ σημαντικά θέματα, τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην ελληνική γλώσσα:

- Αρσενικές και θηλυκές Συγκρούσεις

- Παιδική σεξουαλικότητα

- Συνέπειες σεξουαλικών συγκρούσεων της παιδικής ηλικίας - Συνέπειες της πρόωρης σεξουαλικοποίησης των παιδιών

- Διατάξεις (δηλαδή: αμφίπλευρες Συγκρούσεις στον εγκέφαλο)

- Κολπική ανοργασμία - τί είδους σύγκρουση την προκαλεί

- Σε ποια ηλικία εμφανίζεται φυσιολογικά η περίοδος και τί την καθυστερεί ή την επισπεύδει

- Πόνοι περιόδου - πότε και γιατί συμβαίνουν

- Καθήλωση συναισθηματικής ωρίμανσης στην παιδική ηλικία

- Αρρενωπές κοπέλες και θηλυπρεπή αγόρια (και ενήλικες)

- Οι ρόλοι των δύο φύλων (αρσενικό-θηλυκό)

- "Ζυγαριά" των Συγκρούσεων και Αλλεργίες

- Αντισυλληπτικό χάπι

- Ομοφυλοφιλία

- Υπογεννητικότητα (πού οφείλεται βιολογικά-συγκρουσιακά)

- Μανία, Κατάθλιψη, Μανιοκατάθλιψη (πότε και γιατί συμβαίνουν)

- Αγονιμότητα: η "συγκρουσιακή" αιτιολογία (υπάρχει και η τοξικολογική)

- Ο "Αρχηγός" (άλφα) και ο "Δεύτερος Λύκος" στην αγέλη

- Η ιεραρχία στον άνθρωπο και στην φύση

- Το παράδοξο των ανώριμων "αχυρανθρώπων" σε ηγετικές θέσεις

- Ο Πρίγκιπας Βάτραχος

Βίντεο από την κατάσταση στα σχολεία σήμερα με την πρώιμη (και διαστροφική) σεξουαλικοποίηση): www.brighteon.com/f2d7a523-f3fb-4ae4-971f-4d28e5f6be06





ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όποιος επιθυμεί να στηρίξει με κάποια δωρεά το κανάλι BEWUSST-TV, για την προσπάθεια που καταβάλει στην δωρεάν ενημέρωση σε καίρια ζητήματα, μπορεί να το κάνει στην ακόλουθη ιστοσελίδα: http://bewusst.tv/impressumspenden/





ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ: Όλα τα βίντεο του καναλιού είναι ενημερωτικά. Οι απόψεις που εκφράζονται στα βίντεο, ανήκουν αποκλειστικά σε εκείνους που τις εκφράζουν. Δεν ενθαρρύνεται η "τυφλή" πίστη σε καμία πληροφορία (από όπου κι αν προέρχεται), αλλά αντιθέτως, επιβάλλεται η επαρκής και σωστή διερεύνησή της. Το παρόν εκπαιδευτικό-πληροφοριακό υλικό παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση. Χρησιμοποιείστε το με δική σας ευθύνη. Γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια να συμβαδίζει με τα τρέχοντα ιατρικά ή επιστημονικά δεδομένα, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί πίσω από τις εξελίξεις. Να μην χρησιμοποιηθεί για ιατρικές πράξεις. Απευθυνθείτε στον (ενημερωμένο) ιατρό σας. Η δημοσίευσή του παρόντος υλικού γίνεται για λόγους ακτιβιστικούς, εκπαιδευτικούς, ενημερωτικούς και μέσα στα πλαίσια της ελευθερίας διάδοσης ιδεών και πληροφοριών.