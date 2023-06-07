IS ROBERT KENNEDY JR THE NEXT PRESIDENT OF THE US? PART 1

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WE WILL LOOK AT TODAY'S CHART THEN DELVE INTO ROBERT KENNEDY JR'S ASTROLOGICAL CHART. TOMORROW WE WILL LOOK AT TRANSITS FOR KEY ELECTION EVENTS COMING UP , PROGRESSIONS AND PROFECTION YEAR.
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