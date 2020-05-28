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Η Γενιά των Ηρώων
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1 view • May 28, 2020
Σ' ένα χωριό της Μακεδονίας αλωνίζουν οι Βούλγαροι κομιτατζήδες, οι οποίοι με αρχηγό τον Τσακαλάροφ επιδίδονται σε μεγάλες αγριότητες. Μια μέρα διακόπτουν βίαια το γάμο του Δημήτρη και της Κατερίνας και αφού σκότωσαν τον γαμπρό, απήγαγαν τη νύφη. Η Κατερίνα κατορθώνει, με την ανέλπιστη βοήθεια μιας Βουλγάρας, να δραπετεύσει από τα νύχια του Τσακαλάροφ ο οποίος στη συνέχεια επιδίδεται σε μια λυσσαλέα καταδίωξη, σκοτώνοντας όποιον βρίσκει μπροστά του. Τελικά σκοτώνεται και αυτός από κάποιο βόλι. Η Κατερίνα είναι ελεύθερη να επιστρέψει στο χωριό της, αλλά ο Δημήτρης χάθηκε για πάντα ...
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