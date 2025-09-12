BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
A keresztényeket lefejezik 2025 és 2030 között tömegesen, de kik teszik ezt?
fenevadbelyege
fenevadbelyege
5 views • 2 days ago

Eljött a végső idők nagy üldöztetésének az ideje. Tudjad ki az ellenséged! Hiába teszed fel sisakodat, mellvértedet, övedet,sarudat és veszed a kardot, ha nem tudod ki ellen kell harcolnod. Ha örökéletet akarsz Jézus Krisztustól, akkor jobb ha megnézed ezt a videót. A kiválasztottak meg fogják érteni az Isten figyelmeztetését ebből a videó tanításból.

Keywords
trumpfoodjesus christvaticandanielromajezuspapacovidjarvanyoltasfarmacifenevadbelyegefenevadbirodalomjelenesekfenevad kepemesterseges intelligenciaszamagonoszvarazslasszoborlovasa
