CDL127 - Nettoyer les écuries d'Augias (TENIR XXII) - Jean-Jacques Crèvecoeur

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CDL127 - Nettoyer les écuries d'Augias (TENIR XXII) - Jean-Jacques Crèvecoeur
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10 views • February 21, 2022
CONTINUEZ À TÉLÉCHARGER ET À DIFFUSER LA VIDÉO « Ils étaient fiers d'être vaccinés… Ils en sont morts ! » DISPONIBLE MAINTENANT DANS 11 LANGUES DIFFÉRENTES, en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
Publication de cette vidéo : lundi 21 février 2022
Description d'origine JJC :
Cette conversation du lundi est à considérer comme une transition entre les propos que j'ai tenus depuis deux ans (où je me suis beaucoup focalisé sur les malversations, les conflits d'intérêts, les intentions criminelles, liberticides et génocidaires) et les propos que je tiendrai à partir de lundi prochain (où je vous inviterai à réenchanter nos vies et le monde). Mais pour bâtir une meilleur monde, un nouveau monde, une tâche herculéenne nous attend : celle de nettoyer toute la fange de notre monde et de nos vies pour faire place nette à une nouvelle alliance.
Pour en parler et pour méditer sur cette transition inévitable, quoi de plus approprié que de méditer sur le mythe grec tiré des douze travaux d'Hercule, en particulier son cinquième travail (d'après certains auteurs), celui consistant à nettoyer les écuries d'Augias. Mais heureusement, en étudiant bien les différents ingrédients du mythe, nous nous rendrons compte que nous ne sommes pas seuls pour réaliser cet exploit : nous pourrons compter sur l'intervention de plus grand que nous…
QUELQUES RÉFÉRENCES PRATIQUES :
— pour vous inscrire et vous rendre sur Solidarita, cliquez sur https://solidarita.net . En cas de problème, communiquez avec le support de Solidarita à l'adresse : [email protected]
— pour vous inscrire sur Full Life Channel, cliquez sur https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Les groupes déjà existants sur Solidarita.net :
— groupe CDL104 - Droits fondamentaux : https://solidarita.net/CDL104
— groupe CDL105 - Droit du travail et COVID : https://solidarita.net/CDL105
— groupe CDL106 - Scolarité et vaccination : https://solidarita.net/CDL106
— groupe CDL107 - Pros de santé et vaccination : https://solidarita.net/CDL107
— groupe CDL115 - Les sortir de la sidération : https://solidarita.net/CDL115
— groupe CDL117 - Grève générale illimitée : https://solidarita.net/CDL117
— groupe Humour, arme de destruction massive : https://solidarita.net/cdl-humour
— groupe CDL-France - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-France-mensonges
— groupe CDL-Belgique - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Belgique-mensonges
— groupe CDL-Suisse - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Suisse-mensonges
— groupe CDL-Québec - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Quebec-mensonges
— groupe CDL-Luxembourg - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Luxembourg-mensonges
Publication de cette vidéo : lundi 21 février 2022
Description d'origine JJC :
Cette conversation du lundi est à considérer comme une transition entre les propos que j'ai tenus depuis deux ans (où je me suis beaucoup focalisé sur les malversations, les conflits d'intérêts, les intentions criminelles, liberticides et génocidaires) et les propos que je tiendrai à partir de lundi prochain (où je vous inviterai à réenchanter nos vies et le monde). Mais pour bâtir une meilleur monde, un nouveau monde, une tâche herculéenne nous attend : celle de nettoyer toute la fange de notre monde et de nos vies pour faire place nette à une nouvelle alliance.
Pour en parler et pour méditer sur cette transition inévitable, quoi de plus approprié que de méditer sur le mythe grec tiré des douze travaux d'Hercule, en particulier son cinquième travail (d'après certains auteurs), celui consistant à nettoyer les écuries d'Augias. Mais heureusement, en étudiant bien les différents ingrédients du mythe, nous nous rendrons compte que nous ne sommes pas seuls pour réaliser cet exploit : nous pourrons compter sur l'intervention de plus grand que nous…
QUELQUES RÉFÉRENCES PRATIQUES :
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