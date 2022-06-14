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— «Все украинские беженцы, которые прибывают в Италию, либо соглашаются сдавать мазок каждые 48 часов, либо соглашаются на вакцинацию», — заявил Драги
Vera Nika
Vera Nika
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111 views • June 14, 2022

Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac   

Скачайте Архив Сайта по зсылке — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет). Или на Telegram-Канале — https://t.me/usmalos (Доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская»).

Да Будет Свет!

Считается, что «глобалистам» нужен только миллиард людей... На самом же деле тёмные хотят полностью уничтожить всю человеческую расу, поработить души.

Ответ Виктории Преображенской о населении планеты в Книге «Чудо Познания», 1 том (обе Книги, т.1. и т.2.можно скачать в текстовом формате .pdf здесь https://usmalos.com/novosti/2022/03/05/novaya-kniga-viktorii-preobrazhenskoj-chudo-poznaniya-2-tom/ ):

«Вопрос: Говарят, что населения на планете не «семь и более миллиардов» (как в этом хотят убедить глобалисты, призывающие к жестокой «депопуляции» и изпользующие такой предлог для уничтожения человечества). Получается, кроме 144 тысяч, о которых сказано, что они будут «искуплены от земли», которые победят «начертание зверя», — остальных, потенциально спасаемых, мало, не миллиарды?

Ответ Матери Мира: Ты невнимательно читал Мои Статьи и смотрел Видео. Там давно было Сказано, что на нашей Земле если сегодня и наберётся миллиард-полтора, то хорошо. А о восьми-семи миллиардах населения — рептилоидная ложь для предлога уничтожить человечество».

_________________________

Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».

Подписывайтесь на Telegram-Каналы — https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya и https://t.me/usmalos

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