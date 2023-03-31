Im Gedenken an Andreas Kress (FTAOL - From Truth And Other Lies)

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"Der Tod ist nicht das Ende,
nicht die Vergänglichkeit,
der Tod ist nur die Wende,
Beginn der Ewigkeit."
Für dich machen wir weiter!
Vielen Dank für alles, Andreas!
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Viele Grüße,
FTAOL-Mirror
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Euch zum Geleit