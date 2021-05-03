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CDL86 - Traverser la Vie sans se décourager - Jean-Jacques Crevecoeur
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30 views • May 03, 2021
Publication de cette vidéo : lundi 3 mai 2021
Pour partager cette vidéo plus facilement, rendez-vous sur FullLifeChannel.com :
https://www.fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Quelques références en lien avec cette conversation du lundi :
— pour vous abonner à ma nouvelle chaîne sur Odysee, cliquez sur ce lien : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Dans cette conversation du lundi, je réponds à une question que vous êtes nombreux à m'avoir posée ces derniers mois : « Comment faire pour traverser cette crise sans se décourager, quelle attitude adopter pour persévérer, pour garder de l'endurance, même si nous ne voyons pas encore le bout du tunnel ? »
En partant de mon expérience militante et des attaques auxquelles j'ai été confronté depuis 1995, je vous livre quelques conseils qui devraient vous être utiles en cette période très éprouvante pour chacun d'entre nous, à des degrés divers…
Quelques références pratiques :
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
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