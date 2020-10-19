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Жертвенные девственницы (Жертвы вакцины против ВПЧ). Ч. 3. Ни цента за ваши страдания
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166 views • October 19, 2020
Жертвенные девственницы (Жертвы вакцины против ВПЧ от рака шейки матки). Часть 3. Ни цента за ваши страдания!
МедАльтернатива.инфо представляет вам третью часть документального фильма «Жертвенные девственницы» о трагических последствиях вакцинации против ВПЧ (вируса папилломы человека), которую девочки получают якобы с целью профилактики рака шейки матки. Но как показывают опыт и научные исследования (см. материалы в конце страницы), вакцина не только не предотвращает рак шейки матки, а наоборот – может вызывать его.
Фильм назван «Жертвенные девственницы», потому что прививка часто делается девочкам, прежде чем они станут сексуально активными. В фильме будут представлены вызывающие тревогу данные в надежде избежать глобальной трагедии, аналогичной той, которая осталась после использования Талидомида.
Перевод: Марина Уткина специально для проекта МедАльтернатива.инфо (vk.com/id2062480)
Озвучка и монтаж: Рафаэль Хабибуллин (vk.com/id35457743)
Помочь проекту МедАльтернатива.инфо с переводами новых материалов: https://medalternativa.info/donate/
Рекомендуем посмотреть сериал “Правда о вакцинах / Тhе Тruth Аbоut Vассinеs” (2017), который наш проект переводит на русский язык. Пятая серия данного сериала посвящена вакцинации от вируса ВПЧ. Она представлена в двух частях. В этом фильме помимо прочего есть история, как абсолютно здоровая девушка получила рак шейки матки сделав себе прививку против ВПЧ в целях “профилактики рака шейки матки”.
Серия 5, часть 1: https://medalternativa.info/our/films/pravda-o-vaktsinah-5-1/
Серия 5, часть 2: https://medalternativa.info/our/films/pravda-o-vaktsinah-5-2/
Материалы в тему:
• Документальный фильм “Высшее благо” (в котором также затрагивается вакцинация против ВПЧ:
https://medalternativa.info/video/vysshee-blago-vaktsini/
• Шведские ученые обнаружили, что вакцина против ВПЧ вызывает рак шейки матки: https://medalternativa.info/entry/vaktsina-vpch/
• Скрытая связь вирусов, вакцин и онкологии:
https://medalternativa.info/entry/svyaz-virusov-onkologii/
• Разбираемся с прививками. Часть 8. Папиллома:
https://medalternativa.info/entry/papilloma/
Другие материалы о вакцинации и раке смотрите на нашем сайте МедАльтернатива.инфо: https://medalternativa.info/
МедАльтернатива.инфо представляет вам третью часть документального фильма «Жертвенные девственницы» о трагических последствиях вакцинации против ВПЧ (вируса папилломы человека), которую девочки получают якобы с целью профилактики рака шейки матки. Но как показывают опыт и научные исследования (см. материалы в конце страницы), вакцина не только не предотвращает рак шейки матки, а наоборот – может вызывать его.
Фильм назван «Жертвенные девственницы», потому что прививка часто делается девочкам, прежде чем они станут сексуально активными. В фильме будут представлены вызывающие тревогу данные в надежде избежать глобальной трагедии, аналогичной той, которая осталась после использования Талидомида.
Перевод: Марина Уткина специально для проекта МедАльтернатива.инфо (vk.com/id2062480)
Озвучка и монтаж: Рафаэль Хабибуллин (vk.com/id35457743)
Помочь проекту МедАльтернатива.инфо с переводами новых материалов: https://medalternativa.info/donate/
Рекомендуем посмотреть сериал “Правда о вакцинах / Тhе Тruth Аbоut Vассinеs” (2017), который наш проект переводит на русский язык. Пятая серия данного сериала посвящена вакцинации от вируса ВПЧ. Она представлена в двух частях. В этом фильме помимо прочего есть история, как абсолютно здоровая девушка получила рак шейки матки сделав себе прививку против ВПЧ в целях “профилактики рака шейки матки”.
Серия 5, часть 1: https://medalternativa.info/our/films/pravda-o-vaktsinah-5-1/
Серия 5, часть 2: https://medalternativa.info/our/films/pravda-o-vaktsinah-5-2/
Материалы в тему:
• Документальный фильм “Высшее благо” (в котором также затрагивается вакцинация против ВПЧ:
https://medalternativa.info/video/vysshee-blago-vaktsini/
• Шведские ученые обнаружили, что вакцина против ВПЧ вызывает рак шейки матки: https://medalternativa.info/entry/vaktsina-vpch/
• Скрытая связь вирусов, вакцин и онкологии:
https://medalternativa.info/entry/svyaz-virusov-onkologii/
• Разбираемся с прививками. Часть 8. Папиллома:
https://medalternativa.info/entry/papilloma/
Другие материалы о вакцинации и раке смотрите на нашем сайте МедАльтернатива.инфо: https://medalternativa.info/
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