О СЛУЖЕНИИ БОГУ в высшем понимании и о смысле жизни человека. Как стать из мёртвого ЖИВЫМ? Что такое Спасение и что такое Служение? Что такое Мир Духовный, Мир, где царит Любовь, гармония, свобода? Точка зарождения всех событий, как это происходит? На какой грани стоит современное человечество? Небывалые катаклизмы последних дней. Что такое Страшный Суд? О каких предсказаниях последних дней упоминают священные писания? Ожидание прихода в эти дни Утешителя ‒ в христианстве, Имама Махди ‒ в исламе, Майтреи ‒ в буддизме, и посланника от Бога ‒ в других религиях. Упоминания в предсказаниях о Его приходе, о Его действиях, о войске Божьем, о золотом тысячелетии. О сестрах АЛЛАТ. Мариевское служение, Софиевское служение, о значимой роли женщин в служении Духовному миру. ГЕЛИАРЫ и их служение Богу. Высшая преданность Миру Духовному и понимание всей сути и важности служения Богу. А также: Спекуляция системы, её подмены духовных ценностей. Какие вопросы адепты разных религий задают своим гуру, пастырям, священникам? Почему страны разные, вероисповедания разные, а вопросы и ответы на них одинаковые по своей сути? Почему у людей нет понимания, что такое Бог, когда люди обращаются к Нему с вопросами личных, интимных взаимоотношений с другими людьми? Почему сознание сводит само понятие Любви к беспрекословному подчинению? Почему лишь единицы семейных пар живут в гармонии? Почему возникают раздоры, скандалы, постоянное доминирование одного человека над другим? Какова причина первичного раздора двух людей? Как действует невидимая сторона, чтобы через мысли поссорить людей друг с другом? Тайнодействие сознания. Как в одно и то же время людям приходит одна и та же мысль? Что такое настоящие чувства? Что такое настоящая Любовь и почему для системы Она является угрозой? Как система спекулирует на этом, подбрасывая эмоции? Почему эмоциональные вспышки являются «кормом» для сознания и системы? Изучение сознания. Почему сознание не воспринимает чувственное восприятие? Почему сознание видит везде «врагов», почему «все его должны слушать» и не думать о Боге? Откуда появляются в голове мысли: «я так хочу», «я так сказал» и т.д.? Как происходит диктатура демонов в голове? Как изгнать демона из человека, важные особенности этого процесса. Почему сознание заставляет только ждать и надеяться, но ничего не делать для духовного спасения самому? Эксперимент: как можно убедиться на собственном примере, что сознание искажает суть сказанного другими? Как со временем происходили подмены духовных знаний? Кем искажаются духовные зерна в религиях: ангелом, который в человеке резонирует с истинными знаниями и стремится Домой (в Духовный мир), или искажаются сатаной, который заботится в человеке о материальном, земном богатстве, власти? Кому на самом деле принадлежит власть в этом мире, согласно священным писаниям разных религий? Что такое победа над собой? Как Пророки разных религий побеждали в себе своё сознание, как перевоспитывали его? Зачем Иисусу Христу, сыну Божьему, безгрешному, нужно было ходить в пустыню, поститься и молиться? Почему Иисуса называли и сыном человеческим, и Сыном Божьим? Почему люди живут под диктовку системы Животного разума? Причины, почему человек стремится к власти в этом мире? Почему человек стремится владеть, обладать и иметь? На чём построены молитвы материального плана (иметь отличное здоровье, обладать властью, желать земного) и к кому на самом деле они обращены? Почему в современном мире в любой религии её священнослужители больше озабочены расширением своей религиозной организации и расширением своей власти, чем стяжанием Любви Божьей? Почему у нас есть масса религий и, тем не менее, на протяжении тысяч лет люди убивают друг друга? О климатических изменениях на Земле. О важности международного содружества и объединения людей на планете в преддверии глобальных катаклизмов. О сути движения «АЛЛАТРА» и значимости деятельности её участников из разных стран мира.



