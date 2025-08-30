V-Jigante - Declaración jurada | Bomba Puerto Rico

El jíbaro que humilde declama Que la juventud está agringada, esjuañagada Mentes de niños envenenadas Y nuestra flama antillana La quieren ahogar, con polvo blanquear En la máquina de lavar Que Tato y Federico tienen en Puerto Rico Fabrican raperitos pa’ copiar El tumbaíto que viene de Jamaica Vestío’e caco como en Atlanta Montan video con mucha tanga Mucha nalga, mucha harina fina Porque a ella le gusta la gasolina De la que viene de Barranquilla Y la Marina se las escolta El aguacero eso nada estorba Si pagas sombrilla, vendes tres taquillas Y sueltas payola, resulta que eres la moda Compraste el yate, eres magnate glorificado Contratado pa’ dar la trilla, anclar en el islote Te guillas de malote, aquí quedas invitado Al combo de los asimilados ¿Qué, qué? Súbele el volumen un chispito Holandé serrucho Ese es mi truquito Somos roble duro Tú, plástico blandito Yo me arrimo a la sombra de mi palo malembo Es el único que tengo Comprobao’ quedó Viejo sabe más que chamaquito Oye, eñangotao’ Tu no eres de la cepa Si repica cangrejero Esos sí, esos sí Fuerte, fuerte Somos hacha y machete A los mamarrachosos y violentos Gracias, tremendo ejemplo Run-cun-tulun-cán Suena mi barril acostaito Escuchando la leña esa Te vas a quedar sordito Conciencia familia. ========================================= .- .-.. --.- ..- . .-.. . -.-. .- .. --. .- . .-.. ... .- -.-- --- --.- ..- . ... . .-.. --- .--. --- -. --. .- =========================================





