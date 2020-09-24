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20200924 - URGENTE cambio de programa
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58 views • October 18, 2020
24 de septiembre de 2020
Por diferentes motivos, hoy, jueves, 24 de septiembre, cambio la manera de impulsar "Desmontamos la 'Operación Coronavirus', y instauramos nuestra Nueva • Antigua forma de vida". Aplazo mi doble sesión número 22 del Ciclo semanal.
El motivo principal es que comienza dentro de sólo diez días la CELEBRACIÓN DEL 30 ANIVERSARIO DE PLURAL-21, que se desarrollará desde el viernes 2 de octubre al domingo 10, y tengo que concentrarme en su organización, que va con retraso (por cierto, aprovecho para pedir voluntarios que quieran. Y un segundo motivo es que no he avanzado bastante en poder argumentar sólidamente mi propuesta de forzar una moratoria en la aplicación de los tests PCR en los centros escolares hasta conseguir su prohibición.
Lo que haremos a partir de las 19: 30h. es pasar dos de las tres entrevistas al Dr. JOSÉ LUÍS SEVILLANO, médico de familia profesional, observador y crítico que ha aparecido recientemente en tres entrevistas (en castellano).
El Dr. JOSÉ LUÍS SEVILLANO nació en Madrid y reside desde hace 20 años en una zona rural en Francia. Licenciado en la Facultad de Medicina de Salamanca, promoción 92-98. Médico de familia formado en el Hospital de El Escorial, 1999-2002. Hace tres meses las autoridades ya avisaron que sobre el 15 siete hubieran hecho las vacaciones y que todos (personal sanitario, militares, ...) tenían que estar preparados. Y resulta que efectivamente el Dr. Sevillano ha medido con aparatos que este 15 de septiembre han vuelto a activar las emisiones de las antenas de telefonía y por eso vuelve a haber "enfermos de Covidien-19".
Hoy pasaremos la primera entrevista (https://www.bitchute.com/video/cm1Dla2s9PgI/, 01:16:04) y jueves la segunda (https://youtu.be/brvhGE26hvA, 02:20:12). La tercera, de 5:06:20, se puede ver en https://www.youtube.com/watch?v=sUGzjvocW38.
Yo estaré presente en el local e iré haciendo un seguimiento del chat durante y después de las entrevistas al Dr. Sevillano.
Pido disculpas por no cumplir lo anunciado, pero ... llego hasta donde llego!
Lluís Botinas
(((((Ante el genocidio contra la Humanidad en marcha,
y contra el destrozo de criaturas, niños, adolescentes y jóvenes
que significa la supuesta "vuelta SEGURA los centros de enseñanza":
MORATORIA INMEDIATA, Y PROHIBICIÓN
A CONTINUACIÓN, DE LAS PRUEBAS PCR
EN LAS ESCUELAS Y CENTROS EDUCATIVOS
(Ia todas partes). Y volver a los síntomas clínicos.)))))
Más información:
https://twitter.com/lluisbotinas
@lluisbotinas
Por diferentes motivos, hoy, jueves, 24 de septiembre, cambio la manera de impulsar "Desmontamos la 'Operación Coronavirus', y instauramos nuestra Nueva • Antigua forma de vida". Aplazo mi doble sesión número 22 del Ciclo semanal.
El motivo principal es que comienza dentro de sólo diez días la CELEBRACIÓN DEL 30 ANIVERSARIO DE PLURAL-21, que se desarrollará desde el viernes 2 de octubre al domingo 10, y tengo que concentrarme en su organización, que va con retraso (por cierto, aprovecho para pedir voluntarios que quieran. Y un segundo motivo es que no he avanzado bastante en poder argumentar sólidamente mi propuesta de forzar una moratoria en la aplicación de los tests PCR en los centros escolares hasta conseguir su prohibición.
Lo que haremos a partir de las 19: 30h. es pasar dos de las tres entrevistas al Dr. JOSÉ LUÍS SEVILLANO, médico de familia profesional, observador y crítico que ha aparecido recientemente en tres entrevistas (en castellano).
El Dr. JOSÉ LUÍS SEVILLANO nació en Madrid y reside desde hace 20 años en una zona rural en Francia. Licenciado en la Facultad de Medicina de Salamanca, promoción 92-98. Médico de familia formado en el Hospital de El Escorial, 1999-2002. Hace tres meses las autoridades ya avisaron que sobre el 15 siete hubieran hecho las vacaciones y que todos (personal sanitario, militares, ...) tenían que estar preparados. Y resulta que efectivamente el Dr. Sevillano ha medido con aparatos que este 15 de septiembre han vuelto a activar las emisiones de las antenas de telefonía y por eso vuelve a haber "enfermos de Covidien-19".
Hoy pasaremos la primera entrevista (https://www.bitchute.com/video/cm1Dla2s9PgI/, 01:16:04) y jueves la segunda (https://youtu.be/brvhGE26hvA, 02:20:12). La tercera, de 5:06:20, se puede ver en https://www.youtube.com/watch?v=sUGzjvocW38.
Yo estaré presente en el local e iré haciendo un seguimiento del chat durante y después de las entrevistas al Dr. Sevillano.
Pido disculpas por no cumplir lo anunciado, pero ... llego hasta donde llego!
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y contra el destrozo de criaturas, niños, adolescentes y jóvenes
que significa la supuesta "vuelta SEGURA los centros de enseñanza":
MORATORIA INMEDIATA, Y PROHIBICIÓN
A CONTINUACIÓN, DE LAS PRUEBAS PCR
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