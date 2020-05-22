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Si scrive Burioni e si legge Somaro
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Il televirologo a reti unificate, CIARLATANO SOMARO DI REGIME mister "so tutto io...". Nel 2009 Roberto Burioni non è riuscito a superare un concorso pubblico (con appena 9 partecipanti complessivi non migliaia, lui stesso incluso) all'ateneo di Camerino, non all'Università di Harvard, per ricoprire il posto di "professore universitario di ruolo di prima fascia". E nel 2010 è stato bocciato anche all'università La Sapienza di Roma e a quella di Catanzaro.
Burioni risulta affiliato a “sua insaputa” (a suo dire) al "grande oriente d’Italia", come si evince da una lista di 26 mila grembiulini. Ma non era Roberto Burioni quello affermato e riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale?
Oste il vino è buono?
Uno che vanta la titolarità di tanti brevetti per "anticorpi monoclonali" - a favore di Pig Pharma - non dovrebbe proprio fiatare, invece di sponsorizzare a tutto spiano le iniezioni forzate contro i minori. Gli anticorpi monoclonali saranno la base per i vaccini del futuro?
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=NWI-52ZN8zc
https://sciechimicheinformazionicorrette.blogspot.com/2020/05/si-scrive-roberto-burioni-e-si-legge.html
Burioni risulta affiliato a “sua insaputa” (a suo dire) al "grande oriente d’Italia", come si evince da una lista di 26 mila grembiulini. Ma non era Roberto Burioni quello affermato e riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale?
Oste il vino è buono?
Uno che vanta la titolarità di tanti brevetti per "anticorpi monoclonali" - a favore di Pig Pharma - non dovrebbe proprio fiatare, invece di sponsorizzare a tutto spiano le iniezioni forzate contro i minori. Gli anticorpi monoclonali saranno la base per i vaccini del futuro?
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=NWI-52ZN8zc
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