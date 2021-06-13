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V Międzynarodowy Protest Przeciw Przymusowi Szczepień.
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84 views • June 13, 2021
Materiał obejmuje część marszu przeciwko przymusowi szczepień jaki odbył się w Warszawie 12 czerwca 2021 roku pod hasłami - Jesteś wolnym człowiekiem! Masz prawo do wolności słowa. Masz prawo do swobodnego przemieszczania się. Masz prawo do wolnej i świadomej zgody lub odmowy zgody w kwestii procedur medycznych. Masz prawo do ochrony danych osobowych. Masz prawo do poszanowania życia prywatnego i integralności fizycznej. Upomnij się o te podstawowe prawa! -
International protest aganst vaccinations and covid passports.
Więcej informacji w artykule: http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/v_miedzynarodowy_protest,p649906940
International protest aganst vaccinations and covid passports.
Więcej informacji w artykule: http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/v_miedzynarodowy_protest,p649906940
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