🥁 Comm #4 The plot

Future proves the past.

The grand finally of this wild and crazy ride is approaching. The speed that the comms and information is coming together keeps the truth seekers on their toes. Keep running my friends. The best truly is yet to come.

๐Ÿ”ฅ Comm Direct (Fake Assassination) - https://rumble.com/v572pvh-direct-comms.html

๐Ÿ”ฅ Comm #1 video - https://rumble.com/v58bqfx--comms-can-you-seem.html

๐Ÿ”ฅ Comm #2 Video - https://rumble.com/v59c4ud-comm-2-vincent-fuisca-plus.html

๐Ÿ”ฅ Comm #3 video - https://rumble.com/v59p2lp--comms-3-its-a-dog-day.html





๐Ÿ”ฅ JFK - Beyond the grassy knoll. - https://jfk.film/





๐ŸŒน โ˜• ๐“ซ๐“พ๐”‚ ๐“ถ๐“ฎ ๐“ช ๐“’๐“ธ๐“ฏ๐“ฏ๐“ฎ๐“ฎ https://www.buymeacoffee.com/NeilSperling ๐Ÿบ





๐Ÿ‘‰ The Golden Age Of Mind - https://rumble.com/v4uqq2l--golden-age-of-mind.html

Join me on my Web events every Thursday. "Thrivalism Thursday"

๐Ÿ”ฅ https://rumble.com/v53upvo-how-to-attend-thrivalism-thursdays-onpassive.html

How to log into oconnect web events. โ˜๏ธ Thrivalism Thursday included.





๐Ÿ”ฅ Register with Onpassive FREE - ๐Ÿ‘‰ https://o-trim.co/FREE2Register49 ๐Ÿ’ฐ๐Ÿ”ฅ

If Onpassive is still downolympic, try again in a week or two. It will be back online!





๐Ÿ‘‰ https://rumble.com/v4jn4wl-thrivalism-thursday-fun-03-14-onpassive.html

Note - Video from Thrivalism Thursday โ˜๏ธ March 14th "DARK TO LIGHT"





๐Ÿ‘‰ https://rumble.com/v4kvs83-creating-dreams-thrivalism-onpassive.html

Note - Video from Thrivalism Thursday โ˜๏ธ March 21st "Creating Dreams in Field Of The Universe."





What is better than ZOOM where affiliates can also earn?

Onpassive's Flagship Product

๐Ÿ‘‰ https://o-trim.co/FREE2Register49 ๐Ÿ’ฐ๐Ÿ”ฅ





๐“˜๐“ท๐“ฝ๐“ป๐“ธ๐“ญ๐“พ๐“ฌ๐“ฎ ๐“จ๐“ธ๐“พ๐“ป๐“ผ๐“ฎ๐“ต๐“ฏ & ๐“ฏ๐“ฒ๐“ท๐“ญ ๐“ถ๐“ฎ ๐“ฑ๐“ฎ๐“ป๐“ฎ.





โœ” Telegram Thrivalism, Twisted Light Worker & #Onpassive - https://t.me/Thrivalism ๐Ÿ’—๐Ÿ™

โœ” Fakebook Group Page - https://o-trim.co/TwistedLightworkerFacebook

โœ” My Onpassive Group Page https://ecosystem.onpassive.com/o-net/clubs/myclubs/NTY3ODQ%3D/A

โœ” Gab 'Thrivalism, The Twisted Light Worker & #Onpassve' - https://gab.com/groups/64573 ๐Ÿ—ก

โœ” MEWE 'Thrivalism & The Twisted Light Worker' - https://mewe.com/group/62793e4f36fb520921c6f3f0 ๐Ÿ—ก





๐ŸŒน โ˜• ๐“ซ๐“พ๐”‚ ๐“ถ๐“ฎ ๐“ช ๐“’๐“ธ๐“ฏ๐“ฏ๐“ฎ๐“ฎ https://www.buymeacoffee.com/NeilSperling ๐Ÿบ