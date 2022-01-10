Busted-a deeper look

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322 views • January 10, 2022
THE FOLLOWING IS MY FIRM OPINION BASED ON KNOWLEDGE DISCOVERED OVER THE PAST 4 YEARS, AND MY OWN EXPERIENCES:
TODAY, I DISCOVERED THAT (SUPPOSEDLY) CIRSTEN W IS "DEAD". HERE'S MY TAKE...
I'VE KNOWN FOR QUITE SOME TIIME THAT CIRSTEN W AND TIMOTHY HOLMSETH WERE THE ONES WHO STOLE ALMOST A MILLION DOLLARS FROM FIELD MCCONNEL AND GUY BRUMMEL'S CHILDREN'S FOUNDATION. I DID NOT, HOWEVER, KNOW THAT CIRSTEN WAS RESPONSIBLE FOR SETTING FIELD UP (IN ORDER TO GET HIM OUT OF THE WAY) SO THAT TIMOTHY COULD TAKE CONTROL OF THAT MONEY!
I'VE BEEN QUIET ABOUT CIRSTEN UP UNTIL NOW.
HERE'S WHAT I WANT TO KNOW:
WHEN AND WHERE IS THIS SO-CALLED "FUNERAL"? BECAUSE IF SHE'S REALLY DEAD, THEN I WANT TO ATTEND, AND TAKE MY CAMERA WITH ME, SO I CAN DOCUMENT THE ENTIRE THING FOR PEOPLE TO SEE!
I WON'T HOLD MY BREATH.
MY OPINION: HER CON FINALLY IMPLODED ON ITSELF, AS I KNEW IT WOULD.
OH ! AND BEA ARTHUR WAS A MAN.
SHARE THIS WITH EVERYONE
Source: McAllister TV Linda Paris https://www.bitchute.com/video/iAhFvAvgAKmn/
TODAY, I DISCOVERED THAT (SUPPOSEDLY) CIRSTEN W IS "DEAD". HERE'S MY TAKE...
I'VE KNOWN FOR QUITE SOME TIIME THAT CIRSTEN W AND TIMOTHY HOLMSETH WERE THE ONES WHO STOLE ALMOST A MILLION DOLLARS FROM FIELD MCCONNEL AND GUY BRUMMEL'S CHILDREN'S FOUNDATION. I DID NOT, HOWEVER, KNOW THAT CIRSTEN WAS RESPONSIBLE FOR SETTING FIELD UP (IN ORDER TO GET HIM OUT OF THE WAY) SO THAT TIMOTHY COULD TAKE CONTROL OF THAT MONEY!
I'VE BEEN QUIET ABOUT CIRSTEN UP UNTIL NOW.
HERE'S WHAT I WANT TO KNOW:
WHEN AND WHERE IS THIS SO-CALLED "FUNERAL"? BECAUSE IF SHE'S REALLY DEAD, THEN I WANT TO ATTEND, AND TAKE MY CAMERA WITH ME, SO I CAN DOCUMENT THE ENTIRE THING FOR PEOPLE TO SEE!
I WON'T HOLD MY BREATH.
MY OPINION: HER CON FINALLY IMPLODED ON ITSELF, AS I KNEW IT WOULD.
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