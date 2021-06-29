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POÉSIA • 4 | Robert Faurisson & Rimbaud • L’affaire Rimbaud, partie 1
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0 view • June 29, 2021
POÉSIA, est une émission culturelle subversive consacrée à la poésie, ce qui est rare, mais ce qui l'est encore davantage, c'est que ce soit le professeur Robert Faurisson qui en parle. Cet homme, connu dans le monde entier pour son révisionnisme historique, a pourtant commencé son héroïque aventure en territoire de poésie avec Arthur Rimbaud.
Dans ce POÉSIA 4 est présenté en détail le formidable retentissement de l'article "A-t-on lu Rimbaud ?" dans la presse de premier plan. Des journaux ou revues au tirage important comme Le Monde, Paris Presse ou France Observateur ont commenté cet article, ce qui eut pour conséquence une querelle littéraire entre l'universitaire René Etiemble et le professeur Faurisson.
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