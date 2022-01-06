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#8 - 1er avertissement de Dieu : VOUS N'ÊTES PAS PRÊTS !!!
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513 views • January 06, 2022
21 décembre 2021. Message du Seigneur Dieu Tout-Puissant, donné à Son serviteur Alain Lepage
Dans ce 1er avertissement, le Seigneur nous parle de 2 ERREURS que nous faisons et qui nuisent à notre préparation, ainsi que de 3 FAUSSETÉS, dans Son Église, qui attisent LES 3 COLÈRES DE DIEU !
Le Seigneur dit : "À cause de ces 2 erreurs et de ces 3 faussetés, trop de Mes enfants ne seront pas prêts :
1- pas prêts aux TEMPS DIFFICILES (et persécutions),
2- pas prêts pour PROCLAMER MA PAROLE / MON SALUT,
3- pas prêts pour l'ENLÈVEMENT ! "
Dans ce 1er avertissement, le Seigneur nous parle de 2 ERREURS que nous faisons et qui nuisent à notre préparation, ainsi que de 3 FAUSSETÉS, dans Son Église, qui attisent LES 3 COLÈRES DE DIEU !
Le Seigneur dit : "À cause de ces 2 erreurs et de ces 3 faussetés, trop de Mes enfants ne seront pas prêts :
1- pas prêts aux TEMPS DIFFICILES (et persécutions),
2- pas prêts pour PROCLAMER MA PAROLE / MON SALUT,
3- pas prêts pour l'ENLÈVEMENT ! "
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