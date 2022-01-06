8 - 1er avertissement de Dieu : VOUS N'ÊTES PAS PRÊTS !!!

21 décembre 2021. Message du Seigneur Dieu Tout-Puissant, donné à Son serviteur Alain Lepage

Dans ce 1er avertissement, le Seigneur nous parle de 2 ERREURS que nous faisons et qui nuisent à notre préparation, ainsi que de 3 FAUSSETÉS, dans Son Église, qui attisent LES 3 COLÈRES DE DIEU !

Le Seigneur dit : "À cause de ces 2 erreurs et de ces 3 faussetés, trop de Mes enfants ne seront pas prêts :

1- pas prêts aux TEMPS DIFFICILES (et persécutions),

2- pas prêts pour PROCLAMER MA PAROLE / MON SALUT,

3- pas prêts pour l'ENLÈVEMENT ! "